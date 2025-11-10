IP descarta afectación en Coahuila tras escasez de semiconductores en la automotriz

A nivel local no se reportan en las empresas afectaciones por la falta de semiconductores para la industria automotriz, aunque reconocen que el tema de semiconductores es un foco rojo en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles señaló que no tienen conocimiento de que alguna empresa haya tenido intermitencias o paro por el tema de semiconductores, al contrario, hubo más preocupación por lo que sucedió hace algunos días con las carreteras y el tema agrícola.

Sin embargo, Monroy Robles reconoció que el tema de los semiconductores es un foco rojo y las empresas más que atenderlo, deben cabildearlo porque es una guerra comercial, ya que es una forma en que los chinos presionan a Estados Unidos al limitarlos con ellos.

Sin embargo, añadió que este es un tema que debe ver ese país por el impacto que tienen cuando China “les cierra la llave” y aunque a México también le genera un efecto, la solución debe venir del vecino país del norte.

Por su parte, el empresario, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, recordó los problemas que se presentaron por la falta de semiconductores en el pasado, mientras que ahora la afectación a nivel local no fue tanta, solo de un 5 a 6%, aunque esto puede ser más de no arreglarse.

Por lo anterior para no regresar a los problemas que genera la falta de semiconductores en el pasado ,comentó que es importante que se arregle este asunto, por ello añadió que son importantes los temas como la protección de Estados Unidos a Taiwán “porque de ahí obtienen la mayoría de ellos, aunque también están están tratando de producir sus propios chips”.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indicó que no presentaron alguna repercusión en términos negativos en el inventario de las distribuidora, la mayor parte de las marcas y las líneas de producto cuentan con inventario suficiente e incluso en algunas marcas y líneas de producto por arriba de lo deseable.