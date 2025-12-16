IP entrega propuestas para ISN; piden obras de drenaje pluvial y modernización de vialidades

    IP entrega propuestas para ISN; piden obras de drenaje pluvial y modernización de vialidades
    Al momento no se tiene el monto que representarán todas estas obras, las cuales serán revisadas y valoradas por el Gobierno Estatal. FOTO: ESPECIAL.

Se destaca la modernización de la Carretera a los Pinos en su segunda etapa en Ramos Arizpe

El Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina (ISN) tiene en sus manos ya el oficio con las propuestas que elaboró el sector privado para la Región Sureste de Coahuila, ahora están a la espera de ver la factibilidad de las mismas.

El ex presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), Raúl José Garza, indicó que fue el pasado tres de diciembre cuando se mandó el oficio al administrador general del Fideicomiso del ISN del 80%, Blas Flores Dávila.

Las obras que presentaron los presidentes de las cámaras empresariales de la Región Sureste, incluye la modernización de la Carretera a los Pinos en su segunda etapa en Ramos Arizpe, así como la prolongación del Bulevar Minero de La Salle al Libramiento Oscar Flores Tapia.

Además el mejoramiento de Otilio González en su tramo de LEA a Juan Navarro, la ampliación del bulevar Eulalio Gutiérrez en su tramo Juan Saade Murra al bulevar Colosio, la terminación del drenaje pluvial Guanajuato en la etapa de la Carretera Saltillo-Monterrey hasta el arroyo de La Encantada, así como la modernización del bulevar Isidro López Zertuche desde General Motors hasta la Carretera Los Pinos.

El listado también incluye la modernización del bulevar Vito Alessio Robles en su tramo Periférico LEA hasta General Motors, además de la modernización del bulevar Oscar Flores Tapia del tramo Francisco Villalobos hasta la Carretera 57.

También están las propuestas de construcción de puentes sobre las vías del tren en la Carretera a Los Pinos y Vito Alessio Robles-Nazario Ortiz Garza, aunque al parecer estos puentes vienen con la construcción del tren de pasajeros.

Las propuestas serán revisadas por el gobierno y se verán los recursos con los que cuenta el ISN durante el siguiente año.

Cabe destacar que a finales de noviembre, la AIERA comentaba que la UOECS se había reunido con integrantes que participan en el Fideicomiso del ISN que opera el .8 del 1%, para ver el avance de las obras de este año y se mencionó algunas de las obras que se plantean para el siguiente año, aunque luego se presentaría una solicitud formal de las mismas, lo que mencionaba Raúl José Garza se hizo el pasado tres de diciembre.

