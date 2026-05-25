IP solicita a los municipios reducir trámites para apertura de negocios

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    IP solicita a los municipios reducir trámites para apertura de negocios
    Aseguran que es la duplicidad de permisos, la que desalienta a la formalidad en los negocios de los emprendedores. ESPECIAL.
    IP solicita a los municipios reducir trámites para apertura de negocios

Al momento el oficio ha sido recibido por Saltillo y le seguirán Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda

Luego de que la Concanaco Servitur anunciara que mando 1,482 oficios a municipios para reducir trámites y fortalecer empresas familiares, a nivel local fue informado que Saltillo ya lo recibió y esta semana se estará entregando a Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, dijo que las 260 cámaras locales que hay en el país junto con la Concanaco Servytur mandaron escritos a los diferentes presidentes municipales por el tema de mejora regulatoria, toda vez que es una travesía abrir un negocio, ya que existen muchos permisos que se repiten.

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Ante ello, señaló que se quiere trabajar desde los municipios hasta la Federación para evitar que haya duplicidad de permisos, ya que ello desanima y desalienta a la formalidad debido a los permisos y burocracia que hay para emprender y abrir un negocio.

A nivel local, este oficio fue enviado ya al alcalde de Saltillo, mientras que esta semana los estarán recibiendo los de Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda; asimismo estimó que entre 3 a 6 meses puede llevarse la apertura de un negocio, aunque ello depende también del tipo de negocio que se trate.

El escrito que se manda a nivel local y cuenta con la firma del presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano y del presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez.

El oficio habla de la mejora regulatoria, la duplicidad de permisos, los obstáculos para la apertura, operación, crecimiento y formalización de los negocios familiares, además de las trabas en trámites, permisos y licencias para poder operar, entre otros.

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