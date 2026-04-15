Juan Aguirre será el nuevo coordinador general de la UOECS en la región sureste

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Dinero
/ 15 abril 2026
    Juan Aguirre será el nuevo coordinador general de la UOECS en la región sureste
    Resaltaron que el compromiso del organismo es fomentar la competitividad, la inversión y el crecimiento sostenible de la región. CORTESÍA
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Asimismo, fue designado como nuevo secretario técnico de la UOECS, el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade

El presidente de la Canaco Saltillo, Juan Aguirre Valdez, fue nombrado como nuevo coordinador general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS), fortaleciendo así la representación del sector empresarial en la región.

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Durante el acto, se reconoció la labor y el compromiso de los integrantes salientes, como son José Eduardo Garza Valdés, que se desempeñó como Coordinador General y Miguel Monroy Robles como secretario técnico.

Destacando su contribución al fortalecimiento de la unidad empresarial, la promoción del desarrollo económico regional y la defensa de los intereses del sector productivo, indicaron que su gestión deja una base sólida para continuar impulsando iniciativas en beneficio de Coahuila Sureste.

Finalmente resaltaron que la nueva coordinación refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades, organismos y la iniciativa privada para fomentar la competitividad, la inversión y el crecimiento sostenible de la región.

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