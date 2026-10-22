La alta tecnología supera al sector transporte y lidera las exportaciones de México

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    La alta tecnología supera al sector transporte y lidera las exportaciones de México
    El sector de alta tecnología (que produce la infraestructura de la inteligencia artificial) desplazó al sector automotriz en México. VANGUARDIA

Sin embargo, la alta tecnología impulsa las ventas externas de México, pero exige mayor integración de pymes

El sector de alta tecnología en México se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional pues registró en el segundo semestre de 2026, un valor de 120 mil 540.9 millones de dólares en exportaciones de equipo de cómputo y electrónicos, superando al subsector de fabricación de equipo de transporte, el cual históricamente ostentaba el liderazgo en la balanza exportadora, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este comportamiento refleja una reconfiguración productiva en diversas regiones del país, como, por ejemplo, Jalisco al registrar un crecimiento anual de 130% en sus ventas externas, impulsado principalmente por los electrónicos, que representan el 80% de sus envíos al exterior.

México, fuera del top 3 de Latinoamérica en adopción de IA

“Tenemos 70% de las empresas que hacen diseño de semiconductores; a siete de 25 grandes empresas manufactureras electrónicas (Electronic Manufacturing Services)”, añadió Cindy Blanco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Sin embargo, este boom exportador aún enfrenta el desafío de trasladarse de forma equitativa al Producto Interno Bruto (PIB) local y de integrar activamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la cadena de producción de alta tecnología e inteligencia artificial.

Mientras entidades como Nuevo León identifican un bajo porcentaje de pymes con adopción tecnológica en sus procesos, las autoridades coinciden en que la colaboración entre cámaras empresariales, clústeres y el sector público resulta indispensable para reducir la brecha local de integración.

Betsabé Rocha, citó un estudio realizado en Nuevo León, el cual indicó que solamente 3% de las pymes integran tecnología para mejorar sus procesos.

Por lo que la definición de las vocaciones regionales adquiere una importancia central para el desarrollo sostenible del sector. Capitalizar las fortalezas de cada territorio —desde el diseño de semiconductores en occidente hasta la manufactura en el norte— para presentar a México como un ecosistema coordinado ante los inversionistas internacionales.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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