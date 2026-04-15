La BBC anuncia hasta 2 mil despidos en un duro plan para recortar 10% de su presupuesto

La BBC informó el miércoles que planea recortar hasta 2 mil puestos de trabajo para ahorrar el 10% de su presupuesto anual, que asciende a 500 millones de libras (677 millones de dólares o aproximadamente 11 mil 677 millones de pesos mexicanos), durante los próximos dos años. Los despidos, anunciados durante una llamada con el personal, son los mayores en más de una década en la emisora pública nacional de Reino Unido.

“Sé que esto genera una incertidumbre real, pero queríamos ser transparentes sobre el desafío”, dijo el director general interino, Rhodri Talfan Davies, en un correo electrónico enviado al personal. Davies explicó que las reducciones obedecen a la inflación, a las presiones sobre el canon de licencia y los ingresos comerciales, y a una turbulenta economía global. La BBC indicó a principios de este año que enfrentaba “presiones financieras sustanciales” y que quería recortar cerca de una décima parte de su presupuesto para 2029. La mayor parte de los recortes se realizará en el próximo año fiscal, que comienza el 1 de abril de 2027. Los recortes se anunciaron mientras se prevé la llegada del exejecutivo de Google, Matt Brittin, como director general el próximo mes. Brittin ocupará la vacante que quedó después de que Tim Davie y la jefa de noticias, Deborah Turness, renunciaran por una edición engañosa de un documental sobre el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 6 de enero de 2021, antes de que sus seguidores tomaran por asalto el Capitolio en Washington. Trump demandó a la BBC por 10 mil millones de dólares por difamación.

La BBC es una institución cultural muy querida y a menudo criticada, financiada por un canon anual de licencia, que recientemente subió a 180 libras (244 dólares), pagado por todos los hogares del Reino Unido que ven televisión en directo o cualquier contenido de la BBC. Los opositores al canon, incluidos radiodifusores comerciales rivales, se han hecho oír con más fuerza en una era de transmisión digital en streaming, cuando muchas personas ya no tienen televisores o no siguen los horarios tradicionales de la televisión. El gobierno laborista de centroizquierda se ha comprometido a garantizar que la BBC tenga una financiación “sostenible y justa”, pero no ha descartado reemplazar el canon de licencia por otro modelo de financiación. La BBC fue fundada en 1922 como un servicio de radio para “informar, educar y entretener”. Actualmente opera 15 canales de televisión nacionales y regionales en Reino Unido, varios canales internacionales, 10 emisoras de radio nacionales, decenas de emisoras de radio locales, el servicio de radio World Service con alcance global y una amplia producción digital, incluido el servicio de streaming iPlayer.

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