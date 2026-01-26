La bodega de vinos RGMX de Parras de la Fuente participará en Semana del Arte 2026

Dinero
26 enero 2026
    La bodega de vinos RGMX de Parras de la Fuente participará en Semana del Arte 2026
    Los asistentes podrán visitar el stand de Scielo, conocer su portafolio de vinos y recorrer Zona Maco con una copa en mano para disfrutar del arte contemporáneo. FOTO: CORTESÍA.

Se estima que participarán más de 200 galerías provenientes de más de 20 países

La bodega de vinos RGMX, del Valle de Parras de la Fuente, anunció que participará en diferentes plataformas e iniciativas culturales durante la semana del Arte 2026, que se realizará del 4 al 8 de febrero.

Con sus etiquetas RGMX y Scielo Mx serán parte de ferias de arte, ‘openings’ y encuentros artísticos con la intención de conectar el vino y el arte a través de experiencias sensoriales.

TE PUEDE INTERESAR: La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

De hecho, Scielo es el vino oficial de Zona Maco México Arte Contemporáneo 2026, la feria de arte más importante de Latinoamérica, que se realizará del 4 al 8 de febrero en el Centro Citibanamex.

Como parte de esta colaboración, también participa RGNY, bodega hermana de RGMX ubicada en North Fork, Nueva York.

En Feria Material, enfocada en propuestas independientes y emergentes, la bodega de vinos participa con etiquetas conmemorativas a su edición número 12, la cual se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Maravilla Studios.

Además, RGMX y Scielo Mx estarán presentes en los cócteles de inauguración de las nuevas exposiciones de OMR Galería, uno de los espacios con más tradición en la ciudad. Estas muestras son “Ethiops”, de Leonora Carrington y “I am the sun, I am the new year”, de Marcel Dzama. También será parte de la apertura de “The Happening”, de Lee Broom, en Diez Company, una de las firmas más influyentes en iluminación arquitectónica y decorativa en México.

Las etiquetas también serán parte del opening de la exposición colectiva Somniloquía, organizada por Pali Galería y Art of Noma, en donde participan obra de los artistas Citlali Haro, Cristina Delgado, Eaki Iaora, Ibn Cheickh, JoCa, Mariana Motoko, Ricardo Luévanos, Taeko Nomiya y Triana Parera.

Estas colaboraciones responden a la visión de RGMX, que trabaja bajo la premisa de mínima intervención y agricultura sustentable, con un profundo respeto por la tierra y el campo, de crear experiencias que conecten el vino con el arte acompañando ferias de arte, exposiciones y encuentros desde una perspectiva sensorial.

