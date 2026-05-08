La Casa Blanca afirma que la gasolina bajará en EU debido al alza en producción de crudo

WASHINGTON.- El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó este viernes que el incremento en el precio de la gasolina en Estados Unidos por la guerra contra Irán se “revertirá rápidamente” debido al alza en la producción de hidrocarburos en el país, que batió récords de exportación de petróleo en abril.

Según explicó Hassett a la cadena Fox News, el Gobierno ha “adoptado una serie de medidas” para “minimizar las perturbaciones derivadas de la situación actual en Oriente Medio” y al bloqueo del estrecho de Ormuz por Teherán como represalia por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

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La interrupción del paso por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, ha afectado a las cadenas de suministros, aumentado la incertidumbre en los mercados y disparado el precio de la gasolina en EE.UU., que hoy supera los 4,5 dólares por galón como promedio, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Hassett insistió en que “si se observa los mercados de futuros, estos anticipan que la situación se revertirá rápidamente”.

”Esta es una perspectiva con la que coincidimos, ya que hemos incrementado la producción aquí en los Estados Unidos”, dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.