La identidad de los productos solo lo logra un buen etiquetado comercial: Etiqus

A la hora de vender, lograr que la etiqueta destaque a un producto del resto, es lo que hace la diferencia entre elegirlo o escoger otro diferente, señaló el gerente comercial de Etiqus, Neptali Quiroga.

Tras participar en el Primer Encuentro Nacional de Destilados Saltillo 2026, indicó que Etiqus nació hace cinco años, bajo el concepto de crear etiquetas premium para estos productores.

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Destacó que la limitante que tiene el productor artesanal en el mundo destilados y en la fabricación de bebidas alcohólicas, es que ellos difícilmente acceden a este tipo de acabados, lo que si llega a las marcas grandes.

Por lo regular utilizan etiquetas muy comerciales, que si bien logran dar una identidad al producto, le restan valor, cuando hay mucho esfuerzo atrás, al producirse de forma artesanal.

“Nosotros lo que hicimos desde Etiqus fue ayudarlos, al menos en la presentación de su producto para que se vea premium y exclusivo”, aseguró.

Para ello, han participado e incluso patrocinado la Feria del Mezcal en Oaxaca, en el Festival del Ron en Campeche y ahora en Coahuila por primera vez están con los productores de destilados, aunque, han apoyado directamente a varios productores locales para que su producto se vea premium y así accedan a un precio diferenciado y con ello, esto se vuelva un negocio para ellos.

Hoy cuentan con una cartera de 300 clientes, desde grandes hasta pequeños, además de ser un aliado de los productores artesanales, pero su mercado actualmente no es solamente los vinos y destilados, sino también la etiqueta de alimentos, cosméticos y todo aquello que sea susceptible de ser etiquetado.

“Nosotros siempre decimos, nuestra chamba es vender tú primer producto, tu chamba como productor es vender el segundo, tercero o cuarto, etc., el reto de que el cliente vuelva a comprarlo está en la calidad del producto”, finalizó.