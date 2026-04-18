La Inflación y baja inversión complican el rumbo económico del país

CDMX.- México será una de las economías que resultará con más inflación y menor crecimiento ante el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente.

Fue el pasado viernes que se dio a conocer una tregua entre Estados Unidos e Irán, situación que ayudó a reabrir el estrecho del Ormuz, no obstante, aún se ha determinado un acuerdo permanente.

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Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció que el impacto económico variará según cada país, pero nadie se librará de la inflación, la cual aseguró que aumentará en todas las naciones.

Fue en el mes de marzo, que la inflación en México se elevó a 4.59% anual, su nivel más alto desde octubre de 2024 y acumulando tres meses consecutivos al alza.

Asimismo hace unos días que el organismo CIAL dun & bradstreet, manifestó que el contexto actual confirma un entorno económico desafiante para México, donde la inflación se acelera, la inversión sigue débil y los mercados enfrentan presiones externas.

Por su parte el director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, Nigel Chalk, se pone de manifiesto que los pronósticos para la inflación de México al cierre del 2026 apuntan a que terminará en 3.9%.

Dicho nivel es el más alto para la región de América, pues para Estados Unidos se prevé de 2.8% y para Canadá de 2.5%.

BAJA EL CRECIMIENTO EN MÉXICO

Por otro lado, en materia de crecimiento las proyecciones apuntan a que de los tres países, México será el más rezagado con 1.6%, EU con 2.3% y Canadá avanzará 1.5% este año.

Segun el FMI la inflación será mayor para todos, advirtió, con lo cual la región enfrentará costos mucho más altos de combustible, transporte, alimentos y otros insumos.

Sentenció que eso generará dificultades para las familias con menos recursos para afrontar el mayor costo de estos bienes esenciales.

Además se estima que los riesgos han aumentado para la región del hemisferio occidental, especialmente dado que es difícil prever si el alto el fuego actual perdurará.

Nigel afirmó que sólo aquellos con los marcos macroeconómicos institucionales más sólidos, estarán mejor posicionados para resistir el impacto.

De igual manera los que tengan expectativas de inflación estables, planes fiscales creíbles y una baja deuda.Son fundamentales en situaciones como la que atraviesa actualmente la economía mundial, puntualizó.

Los que tienen margen fiscal, pidió, deben usarlo con prudencia; en cambio los que carecen tendrán que endurecer tanto sus políticas fiscales como monetarias.

Mientras que los exportadores de energía con bajas reservas internacionales, alta deuda o fundamentos económicos débiles deberían ahorrar la mayor parte de los ingresos extraordinarios.

FALTA DE INVERSIÓN AUMENTA RIESGO

De acuerdo a CIAL Insights aunque el consumo y las exportaciones ofrecen cierto alivio, la falta de inversión limita el crecimiento y aumenta el riesgo de rezago frente a otras economías.

Al momento el reto principal es mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer la productividad para enfrentar un escenario global marcado por la incertidumbre.

La inversión fija retrocedió 2.2% anual en enero, sumando 17 meses consecutivos en terreno negativo. Sin embargo, la inversión pública avanzó 3.8% anual, su primera tasa positiva desde diciembre de 2024. La construcción creció también 3.8%, con tres meses consecutivos en positivo. En contraste, la inversión en maquinaria y equipo cayó 8.0% anual, tanto en el segmento nacional como importado.

Asimismo el consumo privado, que representa más del 70% del PIB, mostró cierta recuperación al crecer 2.7% anual en enero, frente al 1.1% de 2025. En el primer trimestre se vendieron 381,632 vehículos ligeros, un máximo histórico para similar periodo, con un crecimiento de 3.7% anual. El crédito automotriz avanzó 14.3% real anual, manteniendo cuatro años consecutivos de tasas elevadas.