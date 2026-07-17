La producción industrial en EU creció un 0.1% en junio

WASHINGTON.- La producción industrial de Estados Unidos creció el 0.1% en junio con respecto a mayo, la misma tasa que el mes anterior, impulsada por alzas en minería y servicios públicos que compensaron el estancamiento de la manufactura, informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue el 1.1% superior y creció un 4% en el segundo trimestre del año.

La manufacturera se mantuvo sin cambios en junio, después de haber aumentado el 0.1% en mayo.

El índice de manufacturas de bienes duraderos cayó el 0.1%, mientras el de bienes no duraderos aumentó un 0.2%, impulsado sobre todo por un alza del 2.1% en la producción de derivados del petróleo y del carbón.

El sector minero creció el 0.4% en el sexto mes del año, tras avanzar también en abril y mayo.

La producción de servicios públicos también aumentó el 0.4%, con un incremento en la electricidad que compensó una caída en el gas natural.

La tasa de utilización de la capacidad en la manufactura bajó una décima, hasta el 75.7%. En minería, la tasa subió a 87.4%, mientras que en servicios públicos avanzó a 69.5%.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, se mantuvo en el 76.1%, sin cambios frente a mayo, y quedó un 3.3 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo, según la Fed.