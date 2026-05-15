La producción industrial en EU creció un 0.7% en el mes de abril

WASHINGTON.- La producción industrial de EU creció un 0.7% en abril con respecto a marzo tras haber disminuido un 0.3% el mes anterior, impulsada principalmente por avances en las áreas de servicios públicos y manufacturero que compensaron un decrecimiento en la minería, informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

El sector de los servicios públicos aumentó un 1.9% en abril con respecto a marzo, apoyado por aumentos del 7.3% en el índice de gas natural y del 1.1% en la electricidad.

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La producción manufacturera aumentó un 0.6% el mes pasado, después de crecer apenas un 0.1% en marzo, con avances generalizados en todos sus indicadores.

El índice de manufacturas de bienes duraderos subió un 1.2% en el cuarto mes de 2026, con el mayor aumento registrado en la producción de vehículos de motor y sus piezas (3.7%), los productos informáticos y electrónicos (1.5%) y minerales no metálicos (1.3%).

El dato de manufacturas no duraderas disminuyó un 0.1%, debido a descensos en varias áreas, sobre todo en los índices de productos químicos y de productos de plásticos y caucho, con caídas del 0.9% en cada uno.

Estos decrecimientos se vieron compensados por alzas en los materiales de impresión y actividades de apoyo (1.3%), derivados del petróleo y el carbón (1%) y los productos alimenticios, bebidas y tabaco (0.7%), según la Fed.

Por otro lado, la producción minera disminuyó un 0.1% en abril, tras caer un 1.6% en marzo.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió hasta el 76.1%, frente al dato revisado de 75.4% de marzo.