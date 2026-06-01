Lanzan campaña mundialista ‘El Centro También Juega’ en Saltillo

Los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo anunciaron el arranque de la campaña “El Centro También Juega”, en la que el objetivo es impulsar el consumo local, fortalecer la actividad económica del primer cuatro de la ciudad y sumarse al ambiente que se vivirá rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El presidente de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte, dijo que la iniciativa busca unir a negocios y comercios del Centro Histórico bajo una misma identidad visual y promocional, invitando tanto a ciudadanos como visitantes a recorrer el corazón de Saltillo durante la temporada mundialista.

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La invitación estará abierta tanto para comercios afiliados como negocios no afiliados que deseen sumarse a esta iniciativa, con el objetivo de generar una mayor participación y fortalece la actividad económica del Centro Histórico.

La campaña contempla promociones, descuentos, decoración temática, activaciones comerciales, dinámicas y distintas estrategias para generar un ambiente familiar y atractivo en el Centro Histórico.

Durante las próximas semanas se estará invitando a los comercios participantes a registrar promociones y ofertas especiales que serán difundidas como parte de la campaña durante junio y julio de 2026.

Además, se presentó una imagen especial inspirada en los colores de México y en el ambiente futbolero, buscando crear identidad entre los comercios participantes y fortalecer el sentido de pertenencia entre negocios locales.

Alan Christian Duarte señaló que el Mundial representa una oportunidad importante para promover el comercio local y proyectar un imagen positiva de la ciudad.

“El Mundial no solamente se vive en los estadios. También se vive en las calles, en los comercios y en el corazón de las ciudades. Y el Centro Histórico de Saltillo también quiere jugar ese partido”, expresó.

Agregó que esta campaña busca generar unidad entre comerciantes y aprovechar el movimiento económico y turístico que se espera en la región durante el evento deportivo internacional.

“Queremos es que quienes visiten Saltillo encuentren un Centro Histórico activo, unido y con ambiente familiar. La idea es impulsar la compra local y el comercio del Centro también forme parte de esta experiencia mundialista”, comentó.

En las próximas semanas comenzará la difusión oficial en redes sociales, establecimientos participantes y distintos espacios del Centro Histórico.

“Queremos que esta sea una campaña incluyente y que cualquier negocio que quiera participar pueda hacerlo. Lo importante es que el Centro Histórico se vea unido, activo y preparado para aprovechar una oportunidad tan importante como el Mundial 2026”, finalizó.