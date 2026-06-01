Lanzan campaña mundialista ‘El Centro También Juega’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Lanzan campaña mundialista ‘El Centro También Juega’ en Saltillo
    La campaña se desarrollará durante junio y julio de 2026, coincidiendo con el ambiente mundialista que se vivirá en México. CORTESÍA.

El objetivo es impulsar el consumo local en los negocios del Centro Histórico de la ciudad

Los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo anunciaron el arranque de la campaña “El Centro También Juega”, en la que el objetivo es impulsar el consumo local, fortalecer la actividad económica del primer cuatro de la ciudad y sumarse al ambiente que se vivirá rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El presidente de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte, dijo que la iniciativa busca unir a negocios y comercios del Centro Histórico bajo una misma identidad visual y promocional, invitando tanto a ciudadanos como visitantes a recorrer el corazón de Saltillo durante la temporada mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: En México, opinión del sector manufacturero del transporte cayó 5.6 puntos en mayo de 2026

La invitación estará abierta tanto para comercios afiliados como negocios no afiliados que deseen sumarse a esta iniciativa, con el objetivo de generar una mayor participación y fortalece la actividad económica del Centro Histórico.

La campaña contempla promociones, descuentos, decoración temática, activaciones comerciales, dinámicas y distintas estrategias para generar un ambiente familiar y atractivo en el Centro Histórico.

Durante las próximas semanas se estará invitando a los comercios participantes a registrar promociones y ofertas especiales que serán difundidas como parte de la campaña durante junio y julio de 2026.

Además, se presentó una imagen especial inspirada en los colores de México y en el ambiente futbolero, buscando crear identidad entre los comercios participantes y fortalecer el sentido de pertenencia entre negocios locales.

Alan Christian Duarte señaló que el Mundial representa una oportunidad importante para promover el comercio local y proyectar un imagen positiva de la ciudad.

“El Mundial no solamente se vive en los estadios. También se vive en las calles, en los comercios y en el corazón de las ciudades. Y el Centro Histórico de Saltillo también quiere jugar ese partido”, expresó.

Agregó que esta campaña busca generar unidad entre comerciantes y aprovechar el movimiento económico y turístico que se espera en la región durante el evento deportivo internacional.

“Queremos es que quienes visiten Saltillo encuentren un Centro Histórico activo, unido y con ambiente familiar. La idea es impulsar la compra local y el comercio del Centro también forme parte de esta experiencia mundialista”, comentó.

En las próximas semanas comenzará la difusión oficial en redes sociales, establecimientos participantes y distintos espacios del Centro Histórico.

“Queremos que esta sea una campaña incluyente y que cualquier negocio que quiera participar pueda hacerlo. Lo importante es que el Centro Histórico se vea unido, activo y preparado para aprovechar una oportunidad tan importante como el Mundial 2026”, finalizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
ventas

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
true

Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU
Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
No había huella de frenadoAutoridades de Tránsito y del Ministerio Público de Asuntos Viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.

Aparatoso choque por alcance contra Ruta 7 deja a madre e hijo lesionados en Saltillo
Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila
Rubén Torres recorrió los 21 kilómetros caracterizado como Spider-Man, una tradición que mantiene desde hace varios años para motivar a niños y corredores durante la competencia.

Spider-Man corre el 21K Coahuila 2026 en Saltillo para inspirar a los niños
En medio de la crisis de combustible que paraliza la recogida de desechos en La Habana, montones de basura de más de un metro de altura se han convertido en parte usual del paisaje,

La otra crisis de Cuba: basura, dengue y chikunguña
Una fase de estancamiento ha reemplazado a las promesas de victorias rápidas en Ucrania, Gaza e Irán, dejando al gobierno con difíciles negociaciones por delante.

Las intervenciones internacionales de Trump se estancaron y eso le molesta