Las remesas enviadas a México tienen peor arranque de año desde 2015

Dinero
/ 2 marzo 2026
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México ESPECIAL.

Este tipo de transferencias continúan su retroceso tras la agresiva política anti inmigratoria de EU

CDMX.- México recibió 4 mil 594 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero el pasado enero, lo que significó su peor arranque del año desde el pasado 2015.

El Banco de México (Banxico) dijo que esta es la primera variación anual negativa de las remesas en enero desde 2015, según los datos del Banco Central.

La situación representó un retroceso de 1.4% respecto a los 4 mil 660 millones de dólares del mismo mes del año anterior.

De acuerdo a lo que informó que en el primer mes de 2026, la remesa promedio individual fue de 401 dólares, mayor en 3.9% a los 385 dólares del mismo mes de 2025.

Asimismo los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 99 millones de dólares, una contracción interanual del 9.3%.

Durante 2025 México recibió 61 mil 791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4.6% y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo, según el Banco Mundial.

Por su parte analistas de Valimex expusieron que para 2026, se espera que el desempeño de las remesas sea más contenido, ya que el entorno estará influido por un tipo de cambio fuerte y una inflación elevada.

Especialistas de Banorte contemplan que el primer trimestre de 2026 traerá distorsiones para las remesas por la aplicación de medidas en contra de los migrantes mexicanos en EU, así como catalizadores tradicionales, como el empleo y el tipo de cambio.

LOS IMPUESTOS AFECTAN INGRESO

Cabe destacar que los mexicanos son casi la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4% del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo.

Fue en el 2026 que el Gobierno de EU anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

Tras la aplicación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Por otra parte en un análisis, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) señaló que la edad promedio de los migrantes mexicanos en EU aumentó debido a que no llegan más por las políticas de Donald Trump.

Y añadió que entre otros factores que afectaron el ingreso de remesas en 2025 estuvieron una disminución del nivel de empleo en EU de los trabajadores mexicanos inmigrantes.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

