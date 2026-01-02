Las remesas recibidas por México caen un 5.1% en los primeros once meses de 2025

CDMX.-El Banco de México (Banxico) informó que durante los primeros once meses de 2025, México recibió 56 mil 469 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero, lo que significó una reducción interanual del 5.1 %.

De acuerdo al reporte México obtuvo 5 mil 54 millones de dólares menos que los 59.523 millones de dólares recibidos entre enero y noviembre de 2024.

En contraste, la remesa promedio individual se elevó el 0.3%, entre enero y noviembre, al alcanzar los 396 dólares. Mientras que el número de operaciones cayó el 54% hasta los 55 mil 966 millones, de las cuales el 99.1 % fueron transferencias electrónicas.

Informó que tan solo en noviembre, México captó 5.125 millones de dólares en remesas, lo que significó una disminución del 5.7% frente al mismo mes de 2024.

Ante esta situación el Banco de México explicó que esta disminución anual es “resultado de la combinación de un descenso de 7.9% en el número de envíos y de un alza de 2.4% en el monto de la remesa promedio”, que en noviembre de 2024 fue de 397 dólares.

Además en noviembre de 2025, las remesas enviadas por residentes en México al extranjero se situaron en 91 millones de dólares, lo que representa una contracción interanual del 1.2%.

El Banco de México añadió que en los últimos doce meses, el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 61 mil 692 millones de dólares.

Ante esta situación el país hila once años de incrementos anuales de remesas, tras terminar 2024 con un récord de 64 mil 745 millones de dólares.

Recordó que fue en el mes de marzo del 2025 que cortó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras las primeras semanas del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

Cabe recordar que las remesas alcanzaron un récord el año pasado con un aumento del 2.3%, respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63 mil 313 millones de dólares y el undécimo incremento anual consecutivo.

Asimismo en junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos, anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

Por ello la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México.

La presidenta de México ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Lo anterior, fue señalado por Sheinbaum, debido a que los mexicanos son casi la mitad de los once millones de ciudadanos indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4% del producto interior bruto (PIB) de México, el segundo país mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.