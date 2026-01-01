$!Nusantara, la metrópoli asiática que no tiene tráfico

Un lunes reciente, en un remoto rincón de la isla de Borneo, un corredor avanzaba a toda velocidad por el centro de una carretera de seis carriles recién asfaltada. No había tráfico. Cerca, un gigantesco pájaro parecido a un águila, hecho de miles de barras de cobre, estaba posado en una colina. Este es el corazón de Nusantara, una nueva metrópolis verde que se está construyendo desde cero en una selva de Indonesia. TE PUEDE INTERESAR: Trump enfrenta demanda legal por eliminar la cobertura de atención de afirmación de género Pero tres años después de que los funcionarios pusieran la primera piedra de la ciudad, las perspectivas de lo que se anunció como la futura capital de Indonesia no son claras. Solo una parte de los funcionarios que se esperaba que se mudaran lo han hecho. El futuro del suministro de agua está en entredicho. Los residentes todavía tienen que desplazarse durante horas para ir a un centro comercial o al cine. Muchos indonesios la llaman ahora una ciudad fantasma. Aun así, los turistas visitan regularmente Nusantara y muchos de ellos graban videos para TikTok delante del monumento de 76 metros de altura y casi 183 metros de ancho dedicado a Garuda, el pájaro mítico que es el símbolo nacional de Indonesia. La mayoría llega en coche desde ciudades vecinas de la provincia de Kalimantan Oriental. Otros vuelan al aeropuerto de Balikpapan, a dos horas en automóvil. En cuanto a los habitantes de la ciudad, muchos son jóvenes que se mudaron de otras partes de Indonesia y se consideran pioneros de una nueva forma de vida urbana. Fachri Syamdoni Nawik, de 26 años, consultor de datos, se mudó en marzo. “Es genial ser quien hace historia, ¿verdad?”, dijo. Nusantara pretende ser una “ciudad de 10 minutos”, es decir, que cualquiera pueda llegar a su destino a pie, en bicicleta o en transporte público en 10 minutos. Los residentes viajan en autobuses de traslado eléctricos y solo pueden conducir vehículos considerados respetuosos con el medio ambiente. Se trata de un concepto revolucionario para los indonesios que crecieron luchando contra la vorágine del tráfico en lugares como Yakarta, la actual capital.

"Nunca había visto una parte de Indonesia como esta", dijo Adji Pramono, de 48 años, subdirector de alimentos y bebidas del hotel Swissotel de Nusantara. Adji, que nació y creció en Yakarta, dijo que nunca volvería a trabajar en esa ciudad, donde tenía que levantarse a las 4 a. m. para llegar al trabajo a las 8 a. m. "Es como si me encontrara con personas todos los días y siempre estuvieran enfadadas", dijo. El ambiente en Nusantara, dijo, es distinto. Esta reinvención formaba parte de la propuesta de Joko Widodo, cuando era presidente, de trasladar la capital a mil 287 kilómetros de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java. Nusantara significa "archipiélago" en javanés antiguo y es un guiño a las diversas islas y pueblos de Indonesia. Pero los críticos dicen que Nusantara, con un costo estimado de unos 30 mil millones de dólares, simboliza la arrogancia de Joko, quien puso en marcha muchos proyectos de infraestructura, incluida una línea de tren de alta velocidad en la isla de Java sumida en deudas. Su sucesor, Prabowo Subianto, aún no ha visitado Nusantara desde que asumió el cargo el año pasado y ha recortado el presupuesto de desarrollo. Recientemente, pareció poner en duda el futuro de la ciudad, pues dijo que seguiría siendo una "capital política". Me alojé en el Swissotel, uno de los dos hoteles de Nusantara y el único de marca internacional. Chrestian Pesik, el gerente general, dijo que nueve embajadores extranjeros se habían alojado en el hotel recientemente y que estaban estudiando la posibilidad de abrir embajadas. "La gente que no conoce el proceso de esta ciudad podría cerrar los ojos y decir: 'Esta va a ser una ciudad fantasma'", dijo Chrestian, de 40 años. "Pero cuando vienen aquí, pueden sentir que la ciudad está creciendo". Cuando le pregunté qué hace la gente aquí para divertirse, me contestó: "¡Corremos!". El día que llegué, los organizadores estaban terminando una carrera de ruta de 50 kilómetros. Nusantara, conocida como IKN en Indonesia, parece ser la sede por defecto de muchas carreras en la provincia de Kalimantan Oriental. En parte puesto fronterizo y en parte ciudad universitaria, aún no está claro si Nusantara se convertirá en la metrópolis que Joko imaginó. Las autoridades afirman que su población actual es de unos 155.000 habitantes, pero en la zona que rodea el monumento a Garuda y el nuevo palacio presidencial solo viven 10 mil personas, en su gran mayoría trabajadores de la construcción. Se prevé que Nusantara cubra casi 2 mil 590 kilómetros cuadrados, o aproximadamente el doble del tamaño de Los Ángeles. Por ahora, la zona está formada principalmente por árboles. Predominan los vastos espacios vacíos. Las opciones de restaurantes y tiendas de comestibles son limitadas, aunque se está construyendo un mercado tradicional. Y a pesar de todo su verdor, hay muy poca sombra, lo que hace que el calor de media tarde sea insoportable. La electricidad se suministra mediante una combinación de energía solar y la red eléctrica, pero el objetivo a largo plazo es que la ciudad funcione totalmente con energía limpia.