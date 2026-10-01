Las ventas de GM en Estados Unidos caen un 5.5% en el tercer trimestre

En los nueve primeros meses del año, las entregas de GM se redujeron un 6.4%, hasta 2 mil 012.299 vehículos, frente a 2 mil 150.298 unidades entre enero y septiembre de 2025.

General Motors (GM) vendió 670.974 vehículos en Estados Unidos en el tercer trimestre de 2026, un 5.5% menos que los 710.347 comercializados en el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el fabricante estadounidense.

Por marcas, Buick fue la única de las cuatro divisiones del grupo que aumentó sus ventas trimestrales, con 43 mil 990 vehículos, un 7.9% más. Cadillac, la marca de lujo del grupo, sufrió la mayor caída, del 30%, hasta 32 mil 560 unidades, mientras que Chevrolet retrocedió un 4.6%, hasta 437.321 vehículos, y GMC un 4.7%, a 157.103.

GM destacó, no obstante, la fortaleza de algunos de sus segmentos más importantes. Las ventas de sus todocaminos SUV pequeños aumentaron un 27% durante el trimestre, impulsadas por los Chevrolet Trax y Trailblazer y el Buick Envista, mientras que las camionetas ligeras de gran tamaño crecieron un 9 %.

La compañía aseguró además que continúa encaminada a liderar por séptimo año consecutivo el mercado estadounidense de camionetas “pick-up” de gran tamaño.

Entre los modelos con mejor comportamiento, las ventas del Chevrolet Trailblazer aumentaron un 51.1%, las del Corvette un 28.5% y las del Trax un 16.3%. Las entregas del Silverado de carga ligera crecieron un 13.3%, hasta 100.221 unidades.

Por el contrario, varios vehículos eléctricos registraron fuertes retrocesos: el Chevrolet Equinox EV cayó un 92.4%, el Blazer EV un 84.4% y el GMC Hummer EV un 72.9%.

El presidente de GM para Norteamérica, Duncan Aldred, afirmó que el negocio de la compañía “está funcionando muy bien” y señaló que el lanzamiento de la nueva generación de camionetas de gran tamaño avanza según lo previsto.

GM presentará sus resultados financieros del tercer trimestre el próximo 20 de octubre.