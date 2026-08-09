Liga Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta semestre con baja de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta hiló en julio seis meses consecutivos con caídas interanuales en el tráfico de pasajeros, con un descenso que se ha extendido de la temporada de invierno al periodo vacacional de verano.

De acuerdo con el reporte de tráfico más reciente del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la terminal movilizó 484 mil 200 pasajeros durante julio, una reducción de 12.1 por ciento frente a los 550 mil 600 registrados en el mismo mes de 2025.

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La disminución también se mantiene en el acumulado del año. Entre enero y julio, Puerto Vallarta atendió 3 millones 806 mil 100 pasajeros, 12.6 por ciento menos que los 4 millones 356 mil 100 contabilizados durante el mismo periodo del año pasado. Esto representa 550 mil pasajeros menos.

Durante julio, la terminal de Guadalajara aumentó 13.2 por ciento su tráfico total y el conjunto de los 12 aeropuertos mexicanos del grupo reportó un crecimiento de 3.9 por ciento.

Para Ramón Godínez Ortiz, profesor e investigador del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio de la Universidad de Guadalajara, el comportamiento de Puerto Vallarta está relacionado con el efecto que tuvo sobre la actividad turística la situación de seguridad registrada el pasado 22 de febrero, por el operativo que derivó en la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

“Yo creo que es un bache que se está alargando. Creemos que el bache se extendió a la temporada de verano, pero inmediatamente ya estamos entrando a la temporada de otoño y de invierno estadounidense y canadiense para que vuelva a retomar los mismos aires que tenía Puerto Vallarta hasta el año pasado, hombre, hasta el año 2025 en estas mismas fechas de septiembre, octubre y noviembre y en adelante”, señaló el académico.

El especialista añadió que la recuperación dependerá también de que se mantenga la seguridad en el destino y de las acciones coordinadas entre autoridades y empresarios de Jalisco y Nayarit, además de continuar con la capacitación de los prestadores de servicios y la promoción turística.

“Aquí podemos hablar en el tema de Guadalajara hubo un decaimiento, pero luego hay un poco de repunte, ya vamos otra vez hacia arriba, pero Puerto Vallarta, efectivamente, pues no ha salido, no hemos tenido ese repunte, ese nuevo crecimiento que teníamos antes del mes de febrero”, agregó.