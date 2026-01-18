Más de la mitad de las entidades registraron pérdidas de empleo en 2025, entre ellas Coahuila: BBVA México

Tras realizar un análisis financiero del año, el grupo financiero BBVA indicó que más de la mitad de las entidades federativas registraron pérdidas de empleo en 2025, entre las que se encontró el estado de Coahuila.

En ese sentido resaltó que el comportamiento fue relevante, ya que la mayoría de los estados beneficiados por proyectos de infraestructura en años recientes mostraron ahora una pérdida de dinamismo en el empleo, evidenciando que su efecto positivo se ha agotado.

Informó que la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala presentaron los mayores avances, aunque estos resultados podrían estar influidos por la formalización de trabajadores de plataformas digitales.

Detalló que, en el Noroeste, Baja California Sur fue la única entidad con crecimiento positivo, de 1.1%, mientras que en el Sureste Quintana Roo registró un avance de 0.8% y Campeche una contracción de 8.3%. Mientras que el estado de Coahuila presentó una contracción del 2.8%.

BBVA agregó que la región Sur presentó un deterioro generalizado del empleo, con todas sus entidades en terreno negativo, destacando Oaxaca con una caída anual de 1.3%.

Por otro lado, señaló que el Bajío mostró un desempeño relativamente más favorable, con Querétaro y Hidalgo creciendo 0.7% y 1.7%, respectivamente.

Asimismo en relación al Noreste, destacó que Nuevo León registró un crecimiento anual de 1.0%, mientras que en Occidente, Jalisco y Colima reportaron avances de 1.4% y 1.5%.

El grupo financiero añadió que el salario real de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció 3.1% anual al cierre de 2025, aunque con una desaceleración gradual.

Añadió que la masa salarial real aumentó 4.4% anual, impulsada por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, pero que al excluir este efecto el crecimiento se reduce a 3.4%.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que en el 2025 hubo contrastes en materia laboral para Coahuila. La entidad registró mejoras en formalidad laboral, pero el sector industrial entró en crisis, que derivaron en reajustes masivos en ciertos meses del año.

El pasado viernes trascendió que en Coahuila alrededor de 900 trabajadores de la empresa General Motors perdieron su empleo em la planta ubicada en Ramos Arizpe.

Fue al mes de octubre del 2025 que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado informó que 2 mil 700 personas habían perdido su empleo en la entidad a través de los cierres o recortes por baja producción de las empresas.