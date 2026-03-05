México: aumentó 25% el consumo de bienes importados en diciembre de 2025

Subió el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) de diciembre de 2025, reportando aumentos en el consumo de bienes y servicios nacionales, así como un incremento del 25% en la compra de mercancías importadas, con respecto al mismo mes de 2024, según Inegi.

Por un lado, el IMCP aumentó 5.6% en términos anuales con respecto al mismo periodo del 2024, reportando a su vez un alza mensual de 1.2%; el consumo de bienes y servicios nacionales aumentaron 1.8 y 2.2%, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: En febrero, bajó confianza del consumidor a nivel anual por situación económica en México

Por otro lado, Inegi registró un crecimiento en el IMCP de 4.9% sobre el consumo de bienes importados a tasa mensual en diciembre de 2025. Mensualmente y anualmente, el consumo de bienes importados fue mayor que el consumo de bienes nacionales.

A su vez, estos crecimientos se ven reflejados en las cifras originales ya que el consumo privado creció 6.8% a tasa anual y, comparando los 12 meses de 2024 con los de 2025, el crecimiento fue de 1.1%.

Por tipo de bien, las mercancías y los servicios nacionales crecieron 2.7 en diciembre de 2025 y 0.7%, comparando los 12 meses de 2024 con el mismo periodo de 2025; así como un crecimiento de bienes duraderos de 8.4% con respecto al último mes de 2024.

Los bienes importados obtuvieron un crecimiento de 30% con respecto a diciembre de 2024 y de 3.3% con respecto a todo el año acumulado de 2024. Por tipo de bien, las mercancías duraderas (electrodomésticos o vehículos) y no duraderas (alimentos, cosméticos o medicamentos) crecieron 62.5 y 23.7%, respectivamente.