Cae personal ocupado del sector servicios por 8va vez en México; en Coahuila, reporta caídas similares

Con base de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Inegi se han registrado caídas anuales en la plantilla laboral del sector servicios en lo que va de 2026:

El personal ocupado del sector servicios en México se redujo 1.8% a tasa anual en agosto de 2026, lo que devino en su octava caída consecutiva. En términos mensuales se reportó una tasa nula (0.0%), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

- Enero: -1.1%

- Febrero: -1.5%

- Marzo: -1.9%

- Abril: -1.9%

- Mayo: -1.9%

- Junio: -2.7%

- Julio -2%

SECTORES MÁS AFECTADOS EN AGOSTO

El personal ocupado total cayó en casi todos los sectores de los servicios privados no financieros: de 10 diez sectores, cayeron ocho en agosto del año en cuestión.

El sector “Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación” cayó 4.5%, y representó la caída más pronunciada del octavo mes de 2026.

“Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” registró una caída de 2.6%. Así como el sector de “Transportes, correos y almacenamiento” con una variación de -2.1%.

EN COAHUILA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ALOJAMIENTO/ALIMENTOS CAEN SIETE VECES

En Coahuila, la plantilla laboral del sector “Información en medios masivos” reportó una reducción de 5% a tasa anual, según Inegi. En el mismo periodo a nivel nacional la caída de este sector fue -1.9%.

Según EMS, el personal ocupado de los servicios de información en medios masivos ha caído a tasa anual en enero 10.3%; en febrero, -11%; en marzo, -10.4 y en abril, -9%. Mayo, junio y julio reportaron reducciones de 15%, 13.6% y 9%, respectivamente.