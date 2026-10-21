Cae personal ocupado del sector servicios por 8va vez en México; en Coahuila, reporta caídas similares
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Además, los sectores “Información en medios masivos” y “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” también reportan caídas en este indicador laboral
El personal ocupado del sector servicios en México se redujo 1.8% a tasa anual en agosto de 2026, lo que devino en su octava caída consecutiva. En términos mensuales se reportó una tasa nula (0.0%), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Inegi se han registrado caídas anuales en la plantilla laboral del sector servicios en lo que va de 2026:
- Enero: -1.1%
- Febrero: -1.5%
- Marzo: -1.9%
- Abril: -1.9%
- Mayo: -1.9%
- Junio: -2.7%
- Julio -2%
SECTORES MÁS AFECTADOS EN AGOSTO
El personal ocupado total cayó en casi todos los sectores de los servicios privados no financieros: de 10 diez sectores, cayeron ocho en agosto del año en cuestión.
El sector “Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación” cayó 4.5%, y representó la caída más pronunciada del octavo mes de 2026.
“Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” registró una caída de 2.6%. Así como el sector de “Transportes, correos y almacenamiento” con una variación de -2.1%.
EN COAHUILA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ALOJAMIENTO/ALIMENTOS CAEN SIETE VECES
En Coahuila, la plantilla laboral del sector “Información en medios masivos” reportó una reducción de 5% a tasa anual, según Inegi. En el mismo periodo a nivel nacional la caída de este sector fue -1.9%.
Según EMS, el personal ocupado de los servicios de información en medios masivos ha caído a tasa anual en enero 10.3%; en febrero, -11%; en marzo, -10.4 y en abril, -9%. Mayo, junio y julio reportaron reducciones de 15%, 13.6% y 9%, respectivamente.
Por otro lado, este indicador laboral cayó en agosto 6.8% en agosto de 2026 para el sector “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas”. A nivel nacional la baja fue de -2.6%.
Los empleados de los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas se han reducido a tasa anual de Coahuila desde enero 18.6%; en febrero, -8.2%; en marzo y abril, -11.2 y -11.6%, respectivamente; mayo, -9.8%; junio, -11.6% y en julio -8.5%.