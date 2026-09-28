México: con superávit en balanza comercial, exportaciones vuelven a crecer por encima del 40%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México: con superávit en balanza comercial, exportaciones vuelven a crecer por encima del 40%
    La información del comercio exterior la elaboran: el SAT, la Secretaría de Economía, el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. VANGUARDIA

En agosto, el Inegi registró un valor del total de 78 mil 010 mdd en cuanto a las exportaciones de agosto; vuelven a caer ventas al exterior del sector automotriz

En México, las exportaciones que se realizaron en agosto de 2026 se valuaron en 78 mil 010 millones de dólares (mdd) y crecieron 40.4% a tasa anual, superando las importaciones que se hicieron en la economía mexicana y ocasionando un saldo en la balanza comercial de 605 mdd, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ya en julio del año en cuestión las exportaciones habían crecido en términos anuales a 43.7%. Las importaciones realizadas en el octavo mes de 2026 se valuaron en 77 mil 405 mdd, aumentando 34.2% a tasa anual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-no-encuentra-margen-de-negociacion-con-xi-sobre-las-exportaciones-chinas-OE23723926

VUELVEN A CAER EXPORTACIONES A EU DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Después de que en junio y julio las exportaciones automotrices desde México hacia Estados Unidos (EU) se recuperaran, en agosto volvieron a caer 1% en términos anuales.

Cabe recordar que del total de exportaciones mexicanas hacia el resto del mundo, 84.69% se dirigieron a EU y de este porcentaje el 19.55% fueron del sector automotriz en agosto de 2026.

MAYORES INCREMENTOS DE EXPORTACIONES EN SECTOR TECNOLÓGICO

Los mayores incrementos se observaron en las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (122.3%), de productos de la minerometalurgia (50.4%), y, de las exportaciones petroleras fue de mil 582 mdd. Este monto fue a partir de 827 mdd de ventas de petróleo crudo y de 754 mdd de exportaciones de otros productos petroleros.

Por otro lado, las importaciones se conformaron por bienes de uso intermedio, 80.4%; bienes de consumo, 12.5%; y bienes de capital, 7.1%, aumentando en 44.1% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Economía
exportaciones

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos

Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos
El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

El camino y legado de derechos humanos en Coahuila
true

Coahuila: La 4T sondea la popularidad de Jericó Abramo Masso
Tampoco se han armonizado protocolos de actuación, atención médica prehospitalaria o reparación integral de las víctimas de siniestros de tránsito.

Olvidan adecuar reglas viales en Coahuila a Ley General de Movilidad; alcohol, velocidad y celular, entre pendientes
Según datos de Common Sense Media, el 70 % de los adolescentes utiliza IA para tareas escolares.

¿La inteligencia artificial nos está haciendo pensar menos? Experto explica los riesgos de depender de la IA
El coahuilense Carlos García afrontó 273.7 kilómetros en la carrera de ruta del Campeonato Mundial.

¿Cómo le fue a Carlos García en el Mundial de Ciclismo? El coahuilense no terminó
La caída de árboles dejó además cuatro heridos en un parque infantil de la ciudad: dos niños, de uno y siete años, y dos mujeres de 40 y 41 años. ESPECIAL.

Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU
Manifestantes en el Garvaghy Road en la marcha del Loyal Orange en Portadown, Irlanda del Norte, el 27 de septiembre del 27, 2026.

Aumentan tensiones en Irlanda del Norte luego que manifestantes bloquean marcha controversial