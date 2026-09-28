México: con superávit en balanza comercial, exportaciones vuelven a crecer por encima del 40%

Ya en julio del año en cuestión las exportaciones habían crecido en términos anuales a 43.7%. Las importaciones realizadas en el octavo mes de 2026 se valuaron en 77 mil 405 mdd, aumentando 34.2% a tasa anual.

En México, las exportaciones que se realizaron en agosto de 2026 se valuaron en 78 mil 010 millones de dólares (mdd) y crecieron 40.4% a tasa anual, superando las importaciones que se hicieron en la economía mexicana y ocasionando un saldo en la balanza comercial de 605 mdd, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

VUELVEN A CAER EXPORTACIONES A EU DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Después de que en junio y julio las exportaciones automotrices desde México hacia Estados Unidos (EU) se recuperaran, en agosto volvieron a caer 1% en términos anuales.

Cabe recordar que del total de exportaciones mexicanas hacia el resto del mundo, 84.69% se dirigieron a EU y de este porcentaje el 19.55% fueron del sector automotriz en agosto de 2026.

MAYORES INCREMENTOS DE EXPORTACIONES EN SECTOR TECNOLÓGICO

Los mayores incrementos se observaron en las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (122.3%), de productos de la minerometalurgia (50.4%), y, de las exportaciones petroleras fue de mil 582 mdd. Este monto fue a partir de 827 mdd de ventas de petróleo crudo y de 754 mdd de exportaciones de otros productos petroleros.

Por otro lado, las importaciones se conformaron por bienes de uso intermedio, 80.4%; bienes de consumo, 12.5%; y bienes de capital, 7.1%, aumentando en 44.1% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).