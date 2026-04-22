México en tercer lugar de IED con 11,500 mdd en Latinoamérica

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México
/ 22 abril 2026
    México en tercer lugar de IED con 11,500 mdd en Latinoamérica
    En México, casi el 50% de las transacciones se ubican en el norte (Nuevo León y Coahuila), aprovechando las cadenas de suministro y la infraestructura preexistente. ARCHIVO

México es tercer receptor de IED china en Latam (2020-2025); pese a liderar en empleo y captación, la inversión se desplomó en 2025 tras cambios políticos

En el periodo 2020-2025, México fue el tercer destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) de China en América Latina y el Caribe, detrás de Brasil y Argentina, al acumular 11 mil 567 millones de dólares.

De acuerdo con el “Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2026”, de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China), en ese quinquenio los proyectos chinos anunciados e instalados generaron más empleo en México que en el resto de Latinoamérica. Con la IED china, México acumuló en esos cinco años 157 mil 338 empleos, seguido de Colombia, con 105 mil 900, y Brasil, con 56 mil 938.

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El documento, que analiza periódicamente la salida de IED desde China a diversos países (OFDI, por sus siglas en inglés), muestra el peso creciente que ha tenido en América Latina y el Caribe. En el periodo 2020-2025, Brasil captó 20 mil 87 millones de dólares y Argentina 11 mil 572 millones, esta última cifra impulsada por una inversión extraordinaria en 2022 de 6 mil 937 millones.

Las cifras muestran que 2024 fue el año en el que México captó mayor IED procedente de la nación asiática, por 3 mil 17 millones de dólares, pero al año siguiente se desplomó a 588 millones, rompiendo la racha de crecimiento anual de ese quinquenio, justo cuando inició la presidencia de Donald Trump.

Durante 2024, México lideró la IED china en la región, por delante de Brasil, que atrajo mil 344 millones de dólares, y Argentina, con 633 millones; Mientras que en 2025, Brasil captó 3 mil millones, retomando el primer lugar.

Además, el centro de estudios ODI Global Advisory, con sede en Inglaterra, refirió en un documento publicado en marzo que las empresas chinas invierten donde ya está la industria desarrollada.
“Dentro de cada país, la inversión china se concentra en las zonas más productivas: en Brasil, 43 por ciento de las inversiones se concentra en Sao Paulo; en Chile, 64 por ciento se ubica en Santiago; en México, casi la mitad de las transacciones posteriores al 2020 se realizan en los estados industriales del norte, como Nuevo León y Coahuila” .

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"Fuera del sector minero, las empresas chinas siguen las tendencias de las economías de aglomeración; se dirigen a lugares donde ya existe mano de obra calificada, redes de proveedores e infraestructura. Este patrón coincide con lo que predice la geografía económica: las empresas se ubican donde ya existen capacidades productivas" , señala.

Las cifras de inversión china de organismos difieren de las que da Economía, porque el registro oficial en México contabiliza la IED calculadas en el país de origen y no toma en cuenta la inversión de alguna filial ubicada en otra nación. Por ejemplo, el Monitor de la Red ALC-China señala que, en el acumulado del año 2000 al 2025, la IED china que tiene registrado es de 26 mil 451 millones de dólares, mientras que la Secretaría de Economía establece que son 5 mil 878 millones.

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