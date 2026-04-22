México está dispuesto a un pacto bilateral junto con T-MEC: representante comercial de EU

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum está abierto a considerar un “protocolo bilateral” entre México y Estados Unidos a la par del tratado de comercio trilateral (T-MEC), reveló hoy el titular de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) Jamieson Greer.

Tras regresar de un viaje de trabajo a la Ciudad de México esta semana, Greer aseguró hoy en el Capitolio que el Gobierno mexicano está abierto a considerar dicho “protocolo bilateral” en el cual se lidiaría con temas específicos de la relación bilateral mientras que Estados Unidos buscaría negociar un instrumento similar con Canadá.

“Los mexicanos coinciden con nosotros en que hay aspectos del T-MEC que pueden modificarse, particularmente con el fin de aumentar la producción en América del Norte. Y están abiertos a tener un protocolo bilateral que mejore y ajuste algunos de los elementos dentro del T-MEC”, dijo Greer en el Capitolio.

“El T-MEC tiene numerosos pilares fundamentales que no es necesario tocar. Sin embargo, existen aspectos que debemos corregir. Y los mexicanos están abiertos a hacerlo de manera bilateral”, dijo Greer durante una comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Desde abril pasado, Greer había planteado la posibilidad de negociar “protocolos bilaterales” separados con México y Canadá en paralelo a la revisión trilateral del T-MEC que actualmente se lleva a cabo; los tres Gobiernos tienen hasta el 1 de julio para expresar si desean extender la expiración del tratado de 2036 a 2042.

“Necesitamos tener algún tipo de protocolo, o algo similar, con México y, por separado, con Canadá, para abordar las cuestiones específicas de esos países”, dijo Greer en abril durante un evento del Hudson Institute.

“Nuestro perfil de importación y exportación con cada uno de esos países (México y Canadá) es diferente. La situación laboral es distinta en cada país. Las razones por las que registramos déficits con estos países son diferentes”, dijo Greer en el evento de abril en el Hudson Institute donde planteó por primera vez la idea.

Vigente desde 2020, el T-MEC es fruto de una renegociación que ocurrió durante el primer mandato del Presidente Donald Trump en la Casa Blanca; sin embargo, el Mandatario estadounidense ha jugado en este segundo mandato con la posibilidad de romper el acuerdo trilateral, algo opuesto por la mayoría de productores.

Durante su comparecencia en el Capitolio, Greer evitó dar detalles sobre dicho “protocolo bilateral” con México pero ocurre al tiempo que la Administración Trump ha iniciado conversaciones técnicas con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum sobre la revisión del T-MEC pero sin iniciar conversaciones del mismo tipo con Canadá.