México mantendrá 85% de exportaciones sin aranceles bajo T-MEC: Secretaría de Economía

/ 22 febrero 2026
    El viernes la Corte Suprema de EU emitió un fallo declarando que el presidente Trump se equivocó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer tarifas AP.

Al momento siguen en pie los aranceles impuestos por EU para vehículos, vehículos pesados, acero, aluminio del país

CDMX.- La Secretaría de Economía resaltó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es “una noticia positiva para México” porque se elimina el arancel por fentanilo de 25%, mientras que las exportaciones del país conservará sin arancel el 85% de sus ventas hacia el exterior.

Sin embargo, “la Casa Blanca publicó un documento oficial que establece las reglas para la aplicación de un nuevo arancel de 15%, bajo la sección 122, que sustituye a los aranceles recíprocos previamente aplicados bajo International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)”, mejor conocidos como los aranceles por fentanilo y migración.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte

De acuerdo a lo que se informó los productos que sí cumplen con las reglas de origen del T-MEC entran al mercado americano sin pagar arancel, lo que significa que el 85% de las exportaciones al país del Norte mantienen el acceso preferencial.

Explicó que el anuncio del nuevo arancel de 15%, que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado, significa que el porcentaje aplicable a exportaciones que incumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) disminuye de 25% a 15%.

Añadió que aunque siguen vigentes los aranceles bajo las órdenes de la Sección 232 para vehículos, vehículos pesados, acero, aluminio y sus derivados, se mantiene la regla denominada “non-stacking”, por la cual no se acumulan los aranceles de la sección 232 con los recién impuestos en la sección 122, del 15% para la dependencia.

“Se mantienen ventajas competitivas de México frente a otros socios de EU. Los socios fuera del T-MEC pagarán un impuesto global de al menos el 15% de la totalidad de sus exportaciones, mientras que México conservará sin arancel alrededor del 85% de sus ventas al exterior”, dijo.

Expuso que los cobros de 25% impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) que fueron los que se declararon inconstitucionales por la Corte “se había utilizado para imponer aranceles recíprocos a la mayoría de los países. Con la decisión de la Corte, dichos aranceles quedan sin efecto”.

FALLO NO CAMBIA POLÍTICA ARANCELARIA: EU

El encargado de comercio exterior de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo este domingo que la política arancelaria del país no ha cambiado, pese a que el Supremo declarara que la imposición unilateral de este tipo gravámenes por parte del presidente Donald Trump es ilegal.

“Lo que podría cambiar es la herramienta legal para implementar (los aranceles)”, indicó Greer en una entrevista con la cadena ABC, “pero la política no ha cambiado y estamos buscando continuidad”.

El funcionario aseguró que la decisión del Tribunal, no afectará a todos los acuerdos comerciales, incluyendo los que se cerraron con China.

“Nuestros acuerdos comerciales, que abarcan más del 40% del comercio de bienes de EU siguen vigentes y continuaremos trabajando con todos los socios para implementar plenamente esos acuerdos”, agregó.

