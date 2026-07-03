México mantiene escenario favorable en el T-MEC

CDMX.- La decisión de Estados Unidos de no extender de inmediato el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no modifica el escenario favorable para México, ya que el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 y el país conserva una ventaja competitiva frente a otros socios comerciales de la economía estadounidense, de acuerdo con un análisis de BBVA Research.

El área de estudios económicos del banco explicó que las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC siguen teniendo acceso libre de aranceles, convirtiéndose en el único acuerdo comercial que ha quedado exento de los aranceles generales impuestos por la actual administración de Estados Unidos.

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BBVA señaló que la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de no confirmar una prórroga de 16 años al tratado coincide con su escenario base y no representa una terminación del acuerdo ni una renegociación automática. Por el contrario, abre un periodo de revisiones anuales en el que los tres países podrán acordar en cualquier momento una extensión antes de 2036.

MÉXICO ES ESTRATÉGICO PARA EU

El banco destacó que los mercados ya anticipaban este resultado, ya que tras el anuncio del 1 de julio no se registraron movimientos significativos en el tipo de cambio peso-dólar ni en las medidas de riesgo país de México, lo que sugiere que los inversionistas descontaban la continuidad del tratado bajo un proceso de negociación prolongado.

De acuerdo con BBVA Research, México también mantiene una posición estratégica para Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense crecieron 5.8% en 2025, consolidando al país como el principal socio comercial de Estados Unidos y origen de más de 15% de sus importaciones de mercancías.

La integración productiva entre ambas economías, especialmente en sectores como automóviles, equipo eléctrico, dispositivos médicos, maquinaria y manufacturas avanzadas, reduce la probabilidad de una abrupta ruptura del acuerdo.En este contexto, BBVA consideró que el escenario más probable es la continuidad del T-MEC y de sus beneficios fundamentales, aunque bajo un entorno de mayor incertidumbre política y regulatoria derivado de las revisiones anuales.

Para el banco, el principal costo para las empresas y los inversionistas no sería la pérdida del acceso preferencial al mercado estadounidense, sino la persistencia de la incertidumbre comercial y regulatoria durante los próximos años.