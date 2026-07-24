México mantiene posición favorable ante nuevos aranceles de EU: BBVA

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    México mantiene posición favorable ante nuevos aranceles de EU: BBVA
    Advirtió que la medida incrementa la incertidumbre para el comercio internacional puede traducirse en mayores costos para consumidores y empresas en Estados Unidos. ESPECIAL.

Además en el país destaca papel del acuerdo del T-MEC ante nuevas tarifas impuestas por el presidente Donald Trump

CDMX.- México mantiene una posición relativamente favorable frente a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, debido a que las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC permanecerán exentas del gravamen, señaló BBVA Research.

El análisis explica que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció un arancel adicional de 10% para las importaciones provenientes de México y otras 16 economías, bajo el argumento de que no aplican de manera efectiva las prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso.

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Sin embargo, el documento señala que la autoridad estadounidense no presentó investigaciones sólidas que sustenten esa afirmación.

BBVA destacó que, pese al nuevo gravamen, los productos mexicanos y canadienses que ingresen libres de arancel al amparo del T-MEC continuarán exentos, lo que limita el impacto directo sobre las exportaciones nacionales y preserva el acceso preferencial al mercado estadounidense.

La institución financiera recordó que, tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que limitó el uso de la IEEPA para imponer aranceles generalizados, la administración estadounidense recurrió primero a la Sección 122 y ahora a la Sección 301 para mantener una política comercial de amplio alcance.

En ese periodo, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos mostraron resiliencia, con un crecimiento anualizado de 7.7% a mayo de 2026, mientras la participación de México en las importaciones estadounidenses alcanzó un máximo de 17.4%.

De acuerdo con el reporte, el USTR determinó que México cuenta con una prohibición para importar bienes producidos con trabajo forzoso, pero consideró que no la aplica de manera efectiva. Aun así, la resolución mantiene la exención para las mercancías que cumplen con el T-MEC.

BBVA consideró que este tratamiento diferenciado refuerza el papel del T-MEC como principal mecanismo para proteger el acceso preferencial de México al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, mantiene el incentivo para incrementar el contenido regional de las exportaciones y acreditar el cumplimiento de las reglas de origen.

El análisis enfatizó que, en términos relativos, la resolución favorece a México frente a otros competidores que enfrentarán aranceles de 10% o 12.5% sobre una proporción mayor de sus exportaciones.

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