México reporta un déficit comercial de 2 mil 400 millones de dólares en septiembre

CDMX.- México tuvo en septiembre pasado un déficit comercial de 2 mil 400 millones de dólares, acompañado de una subida de 13.8% de las exportaciones, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó en su reporte que el déficit de septiembre es mayor al déficit de 579 millones de dólares del mismo mes de 2024, y se suma al déficit de mil 944 millones de dólares de agosto pasado.

Tan solo en septiembre, las exportaciones se incrementaron un 13.8% interanual a los 56 mil 478,9 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras disminuyeron un 11.8% interanual al situarse en mil 666,6 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 14.8% hasta los 54 mil 821,3 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.4% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 28.5%”, ahondó el Inegi.

Además, las importaciones se elevaron un 15.2% hasta los 58 mil 887,5 millones de dólares.

Las compras petroleras se desplomaron un 2.2% año contra año, al ubicarse en 3 mil 938,2 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 16.7% al sumar 54 mil 949,3 millones de dólares.

De enero a septiembre, las exportaciones se elevaron un 5.7% interanual a los 481 mil 624 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 23.6% interanual al situarse en 16.357,3 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 7.1% hasta los 465.284,7 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 2% al totalizar 484.569,5 millones de dólares.

Las compras petroleras se contrajeron un 8.3% año contra año, al ubicarse en 35.196,7 millones de dólares. Mientras que las no petroleras aumentaron un 2.9% al sumar 449.327,8 millones de dólares.

México elevó en 50.1% su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8.212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5.470 millones de dólares de 2023.

El país se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial previeron una recesión para México ante los aranceles de Trump, la cual al parecer ha logrado esquivar.

