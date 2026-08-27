México reporta un déficit comercial de 848 millones de dólares en julio

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    México reporta un déficit comercial de 848 millones de dólares en julio
    La cifra de julio es mayor al déficit de 17 millones de dólares del mismo mes de 2025, y contrasta con el superávit de 4 mil 90 millones de dólares de junio pasado. ESPECIAL.

En el último mes, las exportaciones valieron 81 mil 420 millones de dólares y las importaciones costaron más, 82 mil 267.6 millones de dólares

CDMX.- México tuvo en julio pasado un déficit comercial de 847.5 millones de dólares, acompañado de una subida de 43.7% de las exportaciones, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta manera, México acumuló un superávit comercial de 9 mil 255 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026.

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Tan solo en julio, las exportaciones se incrementaron un 43.7% interanual a los 81 mil 420 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras se elevaron un 6.8% interanual al situarse en mil 987.9 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 45% hasta los 79 mil 432.1 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 49.8% en las dirigidas a Estados Unidos y de 21%, en las canalizadas al resto del mundo”, ahondó el Inegi.

Además, las importaciones se incrementaron un 45% hasta los 82 mil 267.6 millones de dólares.

Las compras petroleras crecieron un 40.9% año contra año, al ubicarse en 5 mil 644.5 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 45.4% al sumar 76 mil 623.1 millones de dólares.

De enero a julio, las exportaciones se elevaron un 27.7% interanual a los 471 mil 387.1 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 1.1% interanual al situarse en 12 mil 966.3 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 28.7% hasta los 458 mil 420.1 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 25.6% al totalizar 462 mil 132.2 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 16.3% año contra año, al ubicarse en 31 mil 855 millones de dólares. Mientras que las no petroleras aumentaron un 26.3% al sumar 430 mil 277.2 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8 mil 212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que logró esquivar.

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