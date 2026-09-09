México: suben por encima del 100% producción y exportación de vehículos pesados en agosto

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    México: suben por encima del 100% producción y exportación de vehículos pesados en agosto
    La información de las ventas en el mercado interno, producción, importación y exportación proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados del Inegi. VANGUARDIA

Hasta el octavo mes de 2026, Estados Unidos concentró el 92.5% del total de unidades pesadas exportadas al mercado exterior; ventas al mayoreo aumentan pero bajan al menudeo

La producción de vehículos pesados de México se incrementó en 100.2% a tasa anual en agosto de 2026, así como las exportaciones de este tipo de camiones aumentó anualmente 116.7% en el mismo periodo, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción de vehículos pesados —camiones de pasajeros y de carga— pasó de 8 mil 187 a 16 mil 389 unidades vehiculares en el octavo mes de 2026, con respecto al mismo mes del año anterior.

https://vanguardia.com.mx/dinero/sube-produccion-de-camiones-de-carga-y-pasajeros-en-mexico-en-julio-EB22764451

Las exportaciones de camiones alcanzaron una cifra de 14 mil 310 unidades, aumentando 7 mil 705 unidades en comparación con la producción de agosto de 2025.

De enero a agosto de 2026 se han producido 101 mil 940 unidades y se han exportado 85 mil 687 unidades vehiculares pesadas.

VENTAS AL MENUDEO CAEN PERO A MAYORISTAS AUMENTAN

Las ventas de camiones de pasajeros y de carga al menudeo cayeron 4.8% en términos anuales, a 3 mil 194 unidades vehiculares en agosto de 2026. Por el contrario, las ventas mayoristas aumentaron 19% a tasa anual, registrando una venta de 3 mil 025 unidades.

En los ocho meses de ventas de camiones pesados, las ventas minoristas registraron una cifra de 22 mil 309 unidades; en cambio, las ventas mayoristas reportaron 20 mil 591 unidades vendidas, con base al RAIAVP.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ventas-de-vehiculos-pesados-crecen-195-en-america-latina-durante-junio-mexico-es-segundo-lugar-regional-HF22505714

EXPORTACIONES ACAPARADAS POR ESTADOS UNIDOS

Las ventas acumuladas enero-agosto de vehículos pesados al mercado exterior de agosto de 2026 se concentraron 92.5% en Estados Unidos, por una cantidad de 79 mil 261 unidades. El 7.5% restante se distribuyó en Canadá (4.4%), Colombia (2%) y “Resto de países” (1.1%) según el RAIAVP.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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