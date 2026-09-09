México: suben por encima del 100% producción y exportación de vehículos pesados en agosto

La producción de vehículos pesados —camiones de pasajeros y de carga— pasó de 8 mil 187 a 16 mil 389 unidades vehiculares en el octavo mes de 2026, con respecto al mismo mes del año anterior.

La producción de vehículos pesados de México se incrementó en 100.2% a tasa anual en agosto de 2026, así como las exportaciones de este tipo de camiones aumentó anualmente 116.7% en el mismo periodo, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones de camiones alcanzaron una cifra de 14 mil 310 unidades, aumentando 7 mil 705 unidades en comparación con la producción de agosto de 2025.

De enero a agosto de 2026 se han producido 101 mil 940 unidades y se han exportado 85 mil 687 unidades vehiculares pesadas.

VENTAS AL MENUDEO CAEN PERO A MAYORISTAS AUMENTAN

Las ventas de camiones de pasajeros y de carga al menudeo cayeron 4.8% en términos anuales, a 3 mil 194 unidades vehiculares en agosto de 2026. Por el contrario, las ventas mayoristas aumentaron 19% a tasa anual, registrando una venta de 3 mil 025 unidades.

En los ocho meses de ventas de camiones pesados, las ventas minoristas registraron una cifra de 22 mil 309 unidades; en cambio, las ventas mayoristas reportaron 20 mil 591 unidades vendidas, con base al RAIAVP.