México: suben por encima del 100% producción y exportación de vehículos pesados en agosto
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Hasta el octavo mes de 2026, Estados Unidos concentró el 92.5% del total de unidades pesadas exportadas al mercado exterior; ventas al mayoreo aumentan pero bajan al menudeo
La producción de vehículos pesados de México se incrementó en 100.2% a tasa anual en agosto de 2026, así como las exportaciones de este tipo de camiones aumentó anualmente 116.7% en el mismo periodo, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La producción de vehículos pesados —camiones de pasajeros y de carga— pasó de 8 mil 187 a 16 mil 389 unidades vehiculares en el octavo mes de 2026, con respecto al mismo mes del año anterior.
Las exportaciones de camiones alcanzaron una cifra de 14 mil 310 unidades, aumentando 7 mil 705 unidades en comparación con la producción de agosto de 2025.
De enero a agosto de 2026 se han producido 101 mil 940 unidades y se han exportado 85 mil 687 unidades vehiculares pesadas.
VENTAS AL MENUDEO CAEN PERO A MAYORISTAS AUMENTAN
Las ventas de camiones de pasajeros y de carga al menudeo cayeron 4.8% en términos anuales, a 3 mil 194 unidades vehiculares en agosto de 2026. Por el contrario, las ventas mayoristas aumentaron 19% a tasa anual, registrando una venta de 3 mil 025 unidades.
En los ocho meses de ventas de camiones pesados, las ventas minoristas registraron una cifra de 22 mil 309 unidades; en cambio, las ventas mayoristas reportaron 20 mil 591 unidades vendidas, con base al RAIAVP.
EXPORTACIONES ACAPARADAS POR ESTADOS UNIDOS
Las ventas acumuladas enero-agosto de vehículos pesados al mercado exterior de agosto de 2026 se concentraron 92.5% en Estados Unidos, por una cantidad de 79 mil 261 unidades. El 7.5% restante se distribuyó en Canadá (4.4%), Colombia (2%) y “Resto de países” (1.1%) según el RAIAVP.