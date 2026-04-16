México: sufre empleo manufacturero peor caída en 17 años

A tasa anual, de enero a febrero de 2026, el personal ocupado en la manufacturera tuvo un declive de 2.54%, el más profundo desde su hundimiento de 8.91% en los primeros dos meses de 2009, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El personal ocupado total en la industria manufacturera de México no solo disminuyó por tercera vez consecutiva en el primer bimestre del año, sino que padeció su revés más significativo en 17 años en lapso comparables, en tanto, el volumen de producción del sector y las remuneraciones subieron.

En el periodo de enero a febrero pasado, en 18 rubros del sector se perdieron puestos de trabajo, figurando la fabricación de equipo de transporte, con un declive de 6.01% con relación al mismo periodo del año anterior.

En la fabricación de maquinaria y equipo la reducción de personal fue de 5.54% y en la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles de 4.39%.

Solo tres componentes aumentaron su personal ocupado, encabezados por fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos con 2.88%.

En fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón el indicador avanzó 0.46 por ciento y en la industria de las bebidas y del tabaco 0.33%.

En los primeros dos meses del año, el volumen físico de la producción de la industria manufacturera se anotó un crecimiento anual de 0.44% desde 0.11% en el año previo.

Las remuneraciones medias reales que se pagaron en el sector manufacturero vieron su octavo año con incrementos, aunque la tasa moderó su ritmo a 3.01% en 2026 frente a 4.86% en 2025.

Las horas que trabajó el personal ocupado total disminuyeron por tercer año al hilo, con una variación negativa de 2.89% anual de enero a febrero en este año.

Al tomar en cuenta solo febrero, el personal ocupado en las manufacturas bajó 0.29% mensual.

Por el contrario, la variación mensual en el volumen de producción manufacturera creció 3.43%, las horas hombre trabajadas 0.16% y las remuneraciones 0.10%.