México: suman seis caídas anuales del personal ocupado del sector manufacturero en el 1er semestre de 2026

En enero de 2026, el personal ocupado cayó en términos anuales 2.4%; en febrero del mismo año el cambio anual fue de -2.6%; asimismo, la caída anual reportada en marzo y abril fueron de 2.4 y 1.6% respectivamente, y en mayo, -1.5% en términos anuales.

El personal ocupado de empresas manufactureras en junio de 2026 cayó 0.4% a tasa anual, representando la sexta caída reportada en 2026 de este indicador de empleo del Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación ( IMMEX ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos manufactureros IMMEX pasó de 2 millones 814 mil 347 en el quinto mes del año en cuestión a 2 millones 818 mil 178 trabajadores en junio de 2026.

Sin embargo, durante el sexto mes de 2026, se observó una reducción del número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 214 empresas —disminuyendo siete con respecto a mayo de 2026.

SE MANTIENE IMMEX DE COAHUILA

En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX con respecto a mayo de 2026 consolidando una cifra de 413 en el sexto mes de 2026.

También se registró una reducción en el personal ocupado coahuilense al pasar de 255 mil 857 trabajadores en mayo a 254 mil 867 trabajadores del mismo año.

En Coahuila el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios” cambió de la siguiente manera en el quinto mes de 2026 a tasa mensual:

- Acuña: +6.64% (de 33 mil 624 a 35 mil 858 trabajadores)

- Ramos Arizpe: +2.66% (de 61 mil 544 a 63 mil 182 trabajadores)

- Saltillo: -8.16% (de 37 mil 032 a 34 mil 10 trabajadores)

- Torreón: +6.44% (de 36 mil 250 a 38 mil 587 trabajadores)

- Otros municipios: -4.77% (de 87 mil 407 a 83 mil 230 trabajadores)