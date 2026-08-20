México: suman seis caídas anuales del personal ocupado del sector manufacturero en el 1er semestre de 2026

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    México: suman seis caídas anuales del personal ocupado del sector manufacturero en el 1er semestre de 2026
    El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) tiene como objetivo disponer de estadísticas de corto plazo sobre las actividades económicas de México. VANGUARDIA

Ha sido un caída general en el primer semestre de 2026 del Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX)

El personal ocupado de empresas manufactureras en junio de 2026 cayó 0.4% a tasa anual, representando la sexta caída reportada en 2026 de este indicador de empleo del Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero de 2026, el personal ocupado cayó en términos anuales 2.4%; en febrero del mismo año el cambio anual fue de -2.6%; asimismo, la caída anual reportada en marzo y abril fueron de 2.4 y 1.6% respectivamente, y en mayo, -1.5% en términos anuales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-suman-cinco-caidas-anuales-del-personal-ocupado-del-sector-manufacturero-en-2026-PH22340582

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos manufactureros IMMEX pasó de 2 millones 814 mil 347 en el quinto mes del año en cuestión a 2 millones 818 mil 178 trabajadores en junio de 2026.

Sin embargo, durante el sexto mes de 2026, se observó una reducción del número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 214 empresas —disminuyendo siete con respecto a mayo de 2026.

SE MANTIENE IMMEX DE COAHUILA

En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX con respecto a mayo de 2026 consolidando una cifra de 413 en el sexto mes de 2026.

También se registró una reducción en el personal ocupado coahuilense al pasar de 255 mil 857 trabajadores en mayo a 254 mil 867 trabajadores del mismo año.

En Coahuila el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios” cambió de la siguiente manera en el quinto mes de 2026 a tasa mensual:

- Acuña: +6.64% (de 33 mil 624 a 35 mil 858 trabajadores)

- Ramos Arizpe: +2.66% (de 61 mil 544 a 63 mil 182 trabajadores)

- Saltillo: -8.16% (de 37 mil 032 a 34 mil 10 trabajadores)

- Torreón: +6.44% (de 36 mil 250 a 38 mil 587 trabajadores)

- Otros municipios: -4.77% (de 87 mil 407 a 83 mil 230 trabajadores)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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