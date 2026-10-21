México: van ocho caídas de la producción minera en 2026; Coahuila mantiene al alza extracción de fluorita
En 2026, se han reportado a nivel nacional caídas consecutivas en la producción minerometalúrgica total del país
La producción minerometalúrgica de México cayó a dos dígitos a 10.5% a tasa anual y se redució a 0.1% en agosto de 2026, sin embargo, en términos anuales es la octava reducción registrada en 2026 según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales). La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026. En julio del mismo año la variación fue de -3.9% anual.
En términos mensuales, la producción minera ha reportado crecimientos en la cadena de valor minera los meses enero (+1.5%), febrero (+5.5%), abril (3.4%), y en julio (+3.8%). Las caídas se registraron en marzo (-1.4%), mayo (-0.2%), junio (-8.6%) y en agosto.
COAHUILA AUMENTA EXTRACCIÓN DE FLUORITA
La producción del mineral de fluorita en Coahuila aumentó a tasa anual 10.6% en agosto de 2026, pasando de mil 760 a mil 947 toneladas.
Otros aumentos reportados por la EIMM fueron en abril del año en cuestión pues el aumento fue de 0.7%; en junio el aumento fue de 13% y en julio, +1.5%.
No obstante, las caídas anuales a dos dígitos de este mineral fueron en febrero (-12%), marzo (-16.4%) y mayo (-11.8%) de la producción de fluorita de Coahuila.