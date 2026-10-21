México: van ocho caídas de la producción minera en 2026; Coahuila mantiene al alza extracción de fluorita

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    México: van ocho caídas de la producción minera en 2026; Coahuila mantiene al alza extracción de fluorita
    La EIMM se produce mediante la captación, procesamiento, análisis y validación de la información que proporcionan las unidades mineras que disponen de la autorización de la Secretaría de Economía. VANGUARDIA

En 2026, se han reportado a nivel nacional caídas consecutivas en la producción minerometalúrgica total del país

La producción minerometalúrgica de México cayó a dos dígitos a 10.5% a tasa anual y se redució a 0.1% en agosto de 2026, sin embargo, en términos anuales es la octava reducción registrada en 2026 según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero la caída anual de la producción minera fue de 5.3%; en febrero y marzo se registraron caídas de 0.1% y 3.4%, respectivamente. En abril se observó otra caída en la producción minera de 1.6%, y en mayo, -3.3% (en términos anuales). La producción minerometalúrgica de México cayó 10.6% a tasa anual en junio de 2026. En julio del mismo año la variación fue de -3.9% anual.

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En términos mensuales, la producción minera ha reportado crecimientos en la cadena de valor minera los meses enero (+1.5%), febrero (+5.5%), abril (3.4%), y en julio (+3.8%). Las caídas se registraron en marzo (-1.4%), mayo (-0.2%), junio (-8.6%) y en agosto.

COAHUILA AUMENTA EXTRACCIÓN DE FLUORITA

La producción del mineral de fluorita en Coahuila aumentó a tasa anual 10.6% en agosto de 2026, pasando de mil 760 a mil 947 toneladas.

Otros aumentos reportados por la EIMM fueron en abril del año en cuestión pues el aumento fue de 0.7%; en junio el aumento fue de 13% y en julio, +1.5%.

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No obstante, las caídas anuales a dos dígitos de este mineral fueron en febrero (-12%), marzo (-16.4%) y mayo (-11.8%) de la producción de fluorita de Coahuila.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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