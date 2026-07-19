México: zona cercana al AIFA atrae a inmobiliarios industriales

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Dinero
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    México: zona cercana al AIFA atrae a inmobiliarios industriales
    ”Al haber poca tierra para seguir construyendo nuevos parques industriales en Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán, ahora están llegando a Huehuetoca-Zumpango”, declaró la agencia Datoz. CUARTOSCURO

Los parques industriales de Huehuetoca-Zumpango han crecido para responder a la demanda de empresas como Mercado Libre o Promoda

Por su cercanía a la Ciudad de México, a Hidalgo y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Huehuetoca-Zumpango se está consolidando como un polo atractivo para el desarrollo de naves industriales, de acuerdo con la consultora inmobiliaria Datoz.

”Estamos viendo como la zona se consolida como un submercado en poco tiempo. De dos años a la fecha, Huehuetoca-Zumpango ha crecido con parques industriales con naves de gran tamaño para empresas como Mercado Libre, Inditex y Promoda que requieren de este tipo de naves” explicó Silvia Gómez, analista senior de Investigación de Mercado de Datoz.

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”Al haber poca tierra para seguir construyendo nuevos parques industriales en Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán, ahora están llegando a Huehuetoca-Zumpango naves de gran tamaño y la demanda por parte de este tipo de empresas es porque las cadenas de suministro necesitan todas las conexiones de carreteras para llegar a todos los puntos del país”, agregó la analista senior de Datoz.

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