Microempresas resentirán reducción de jornada laboral: Canacintra

Con la aplicación de la primera etapa de la reducción de la jornada laboral el próximo año, la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, y el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, coincidieron en que el principal reto estará en las microempresas. Medina Ortega consideró que las empresas grandes están preparadas, al igual que algunas medianas; sin embargo, las más afectadas serán las microempresas que cuentan con dos o tres trabajadores.

“El grupo de las pequeñas puede brincarla, pero las micros son las complejas”, señaló. En cuanto a las medianas, dijo que “van a poderse ajustar para no perder competitividad”. La presidenta nacional de Canacintra indicó que la industria formal siempre se ha apegado a la ley, por lo que las empresas grandes y medianas cumplirán con las nuevas disposiciones. No obstante, expresó su preocupación por los negocios con poco personal. Por su parte, Reveles Márquez destacó el trabajo de las cámaras empresariales con el Gobierno del Estado, a través del consejo tripartito, así como la orientación brindada a los industriales para ajustar las primeras dos horas y cumplir con las restricciones. Aunque no prevé problemas en Coahuila el próximo año, coincidió en que las microempresas enfrentarán dificultades, pues aquellas que trabajan de lunes a sábado podrían necesitar contratar personal adicional para cubrir el último día.

Sobre las pruebas piloto para reducir la jornada laboral entre los socios de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que todavía son pocos los participantes, aunque en los últimos días ha aumentado el interés por realizar adecuaciones. Estimó que entre 20 y 30 por ciento de las empresas Tier 1 han realizado pruebas piloto. De los 500 socios de la cámara, 70 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), mientras que el 30 por ciento restante equivale a 150 compañías. De estas últimas, entre 50 y 60 han efectuado pruebas, mientras que las microempresas esperan la llegada de la fecha para implementar los cambios.