Microsoft recorta 4 mil 800 empleos en reorganización vinculada al avance de la IA

NUEVA YORK.- En el marco de una nueva reestructuración que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox y que busca “adaptar” la compañía al impacto de la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y modelos de negocio, Microsoft ha decidido recortar alrededor de 4 mil 800 puestos de trabajo.

De acuerdo a la directora de Recursos Humanos de la compañía, Amy Coleman, la decisión responde a la necesidad de “ajustar recursos, inversiones y esfuerzos” en “un entorno tecnológico que evoluciona a gran velocidad”.

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Añadió que los cambios en la forma de desarrollar y utilizar la tecnología se están produciendo “más rápido que en cualquier otro momento” de su trayectoria en la empresa.

Aunque reconoció que la restructuración genera desafios, la consejera delegada, Asha Sharma, explicó que unos mil 600 despidos se ejecutarán de forma inmediata, mientras que otros mil 600 se producirán de manera progresiva hasta el ejercicio fiscal de 2027.

La reducción de personal se enmarca en un proceso más amplio de transformación del gigante tecnológico, que ya llevó a cabo varias rondas de despidos el año pasado, cuando eliminó unos 9 mil puestos.

Cabe informar que al momento Microsoft es la compañía con peor comportamiento en la bolsa entre las grandes tecnológicas en lo que va de 2026, con una caída cercana al 19%, en un contexto en el que los inversores cuestionan el impacto de la IA generativa en su negocio.

En los últimos trimestres, la empresa ha registrado avances en su negocio de computación en la nube y en LinkedIn, aunque otras áreas como Windows, dispositivos Surface y Xbox han mostrado debilidad o descenso de ingresos.