Muchos ven amenazados sus empleos incapacidad de pronosticar cómo la IA redefinirá el mercado laboral en los próximos años

La inteligencia artificial es desde hace unos años uno de los temas de conversación más recurrentes. Las innumerables formas en las que esta tecnología se puede aplicar tanto en las tareas del día a día como en áreas más concretas, como investigaciones científicas, la convierten en una de las herramientas más polivalentes que se recuerden. Sin embargo, su auge también ha suscitado preocupaciones entre los trabajadores, dado que muchos ven amenazados sus puestos de trabajo y son incapaces de pronosticar cómo la IA redefinirá el mercado laboral en los próximos años.

El Ayuntamiento de Barcelona, en España, reveló recientemente que desde septiembre implementará dispositivos de traducción en tiempo real impulsados por IA en varias de sus dependencias. La Guardia Urbana de Barcelona, las Oficinas de Atención Ciudadana y el Instituto Municipal de Servicios Sociales son los primeros organismos que recibirán esta herramienta, ya que están expuestos diariamente a entornos plurilingües. El Ayuntamiento afirma que estos sistemas de traducción son “una herramienta de apoyo a la actividad de los equipos municipales” y que “en ningún caso sustituyen la intervención [de los profesionales]”. Pero, ¿qué sucede cuando la implementación de la IA supone la destrucción de puestos de trabajo? LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS El Foro Económico Mundial revela que las áreas más afectadas por la IA serán aquellas que manejen un mayor volumen de datos, como el desarrollo de software, las labores de atención al cliente o las finanzas. En el otro lado de la balanza están los sectores que implican labores presenciales o físicas, como la salud, la construcción o la educación, que apenas sufrirán destrucción de empleo.

Un estudio del centro de análisis o “think tank” Funcas, dedicado a la investigación económica y social, revela que la IA destruirá entre 1.7 y 2.3 millones de empleos en España en la próxima década.

La realidad de este pronóstico es que ello no supone la desaparición de estos puestos de trabajo, sino una combinación de “reducciones de plantilla, renovaciones de contratos, menor contratación de sustituciones y reorganización de funciones dentro de puestos que permanecen”, como aseguran desde Funcas. Como contrapeso, esta tecnología creará en torno a 1.6 millones de empleos y mejorará la productividad de entre 2.8 y 3.5 millones de trabajadores, según Funcas. Sin embargo, estos efectos solo serán tangibles en aquellos puestos de trabajo que requieran niveles educativos más elevados. Desde el “think tank” admiten que “la cuestión de si la creación compensará la destrucción en términos netos es todavía abierta y depende de la velocidad de los procesos de formación y reasignación laboral”. JUVENTUD Y RECELOS Cada 15 de julio, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial de las Competencias de la Juventud, dedicado a reflexionar sobre las necesidades de los jóvenes para acceder al mercado laboral. En la edición de este año, titulada “Competencia para un futuro compartido”, se charló sobre cómo desarrollar capacidades que sean útiles a lo largo de toda la vida profesional.

Es especialmente relevante este debate ya que son precisamente las generaciones jóvenes las que observan el desarrollo de la IA con más recelo. Según el Foro Económico Mundial, “cerca del 40% de las competencias laborales actuales podrían cambiar o quedar obsoletas antes de 2030”. Ante esta perspectiva la ONU concluye que los jóvenes han de construir una “amplia caja de herramientas” que sea transferible a distintos sectores y ocupaciones. Las perspectivas de los jóvenes respecto a su futuro laboral son inciertas. Muchos de ellos temen que sus estudios se queden desactualizados en menos de una década, y la aparente solución es la diversificación de sus conocimientos, siendo que cada vez más se promueve la especialización. Esta sensación se resume, como indica la ONU, en que muchos recién graduados se sienten “sobrecalificados y poco cualificados” para enfrentarse al mercado laboral. Independientemente de las perspectivas de los jóvenes, lo que está claro es que la IA va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con el trabajo y el panorama laboral al que nos enfrentaremos en los próximos años. Por Jesús Aina EFE-Reportajes.

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