Nava y Ramos Arizpe registraron los salarios altos de Coahuila en agosto: IMSS
Durante el octavo mes de 2026, ambos municipios representaron el primer y segundo lugar del nivel de ingresos en la entidad
Nava con un salario promedio de mil 023.73 pesos se ubicó en agosto como el municipio con el salario más alto en Coahuila, seguido por Ramos Arizpe que registró 925.27 pesos.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los municipios que le siguen son Sierra Mojada con 874.58 pesos, Arteaga 762.50 pesos, Piedras Negras 726.10 pesos, Saltillo 720.28 pesos, Ciudad Acuña con 711.79 pesos, Castaños 691.21 pesos, Frontera 674.91 pesos y Zaragoza 603.42 pesos.
Caso contrario, los municipios que presentaron el salario promedio más bajo en agosto fueron Lamadrid con 330.95 pesos; Nadadores 341.11 pesos; Abasolo 360.64 pesos; Sacramento 361.86 pesos; Juárez 364.34 pesos; Candela 369.51 pesos; Morelos 389.00 pesos; Progreso 390.87 pesos; Villa Unión 399.99 pesos y San Pedro 423.58.
EMPLEO EN MUNICIPIOS DE COAHUILA
En el caso de los puestos de trabajo que tenían registrados ante el IMSS en ese periodo, en Abasolo fueron cinco; Acuña 51 mil 197; Arteaga 17 mil 935; Castaños 7 mil 881; Francisco I. Madero 8 mil 807; Frontera 19 mil 924
En el municipio Juárez se registraron 32; Lamadrid ocho; Morelos mil 150; Nadadores 45; Nava 10 mil 395; Piedras Negras 45 mil 951; Progreso 222; Ramos Arizpe 111 mil 405; Sacramento 496; Saltillo 219 mil 608; San Pedro 8 mil 520; Sierra Mojada mil 926; Villa Unión 210 y Zaragoza 702.