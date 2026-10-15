Navieras anticipan crisis en autotransporte por falta de diésel

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    Navieras anticipan crisis en autotransporte por falta de diésel
    La guerra entre Estados Unidos e Irán ha provocado una grave crisis en el mercado global del diésel, impulsada por las alteraciones en el suministro en Oriente Medio. ESPECIAL.

Hasta un 40% del diésel que consume este sector proviene de Estados Unidos, por lo que se estima que hasta esa cifra alcanzaría el desabasto

CDMX.- El sector de autotransporte de carga está por enfrentar una “crisis tremenda”, por la falta de diésel a partir de una restricción de Estados Unidos.

“El precio del diésel que consumimos para el uso del transporte viene una crisis tremenda porque va a haber desabasto de diésel, y el 40% del diésel que consumimos viene de Estados Unidos y este país necesita este energético y no te va a vender. Entonces vamos a tener un desabasto del 40% y eso va a causar crisis. Los que no estén preparados con sus propios equipos, tanques y eso, es vamos a tener un problema en la industria terrestre mexicana de autotransporte”, alertó Roberto M. Meillón Covarrubias, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

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En el marco del XXX Congreso Anual de Agentes Navieros, expuso que incluso en el caso de las embarcaciones el diésel marino que se comercializa es de baja calidad.

El ejecutivo explicó que la situación obedece a que, a partir de los conflictos en el Medio Oriente, el suministro de este energético ha disminuido, y que espera que incluso haya un efecto en las tarifas de transportación y que estas suban a niveles de la pandemia de Covid-19.

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