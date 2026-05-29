Pide Trump que 50% de partes de los autos proceda de EU

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    Pide Trump que 50% de partes de los autos proceda de EU
    Busca EU obligar a automotrices a adquirir más piezas y materiales de proveedores locales, en lugar de los establecidos en México y Canadá. UNSPLASH

Sería una de las propuestas dentro de las negociaciones para la revisión del T-MEC, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal

El diario estadounidense The Wall Street Journal adelantó este viernes que el gobierno del presidente Donald Trump busca que la mitad de los componentes y materiales de los automóviles fabricados en América del Norte procedan de Estados Unidos.

De acuerdo con personas familiarizadas con los planes, esta será una de las propuestas que los representantes de la Casa Blanca se disponen a plantear en las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mayo-el-crudo-wti-cedio-18-y-el-brent-cayo-cerca-de-22-BA21036654

El objetivo es obligar a las automotrices a adquirir más piezas y materiales de proveedores de Estados Unidos, en lugar de productores establecidos en México y Canadá.

Una delegación del Departamento de Comercio de Estados Unidos se encuentra en la Ciudad de México para tratar de avanzar en las negociaciones sobre la revisión del acuerdo comercial.

Las autoridades de México y Estados Unidos esperan celebrar una segunda ronda de contactos en Washington en julio.

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