No existe certidumbre plena para invertir en energías renovables: Lorean Energy Group

Dinero
/ 12 octubre 2025
    No existe certidumbre plena para invertir en energías renovables: Lorean Energy Group
    Al momento la falta de capacidad de generación de energía afecta a parques industriales y puede derivar en un freno en la economía. FOTO: ESPECIAL.

Existen retrasos de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energías y se avanza lento en la capacidad de la transmisión en alta tensión

Para la inversión en energías renovables, el consejero de Lorean Energy Group, Juan Carlos López Villarreal, dejó claro que todavía no hay certidumbre plena para invertir, situación que aseguró se podrá conocer hasta que se haga la renegociación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y en ella se planteé el capítulo de energía para tener un impulso.

Asimismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) añadió que va retrasada en la capacidad de generación de energía, así como en la de transmisión y distribución, toda vez que la generación va muy atrasada contra la oferta, mientras se ha hecho muy poco en ampliar la capacidad de transmisión en alta tensión, así como en distribución en media ya baja, lo que afecta a parques industriales y la industria en general.

TE PUEDE INTERESAR: Supera Saltillo la generación de empleo de 22 estados: CEECS

López Villarreal indicó que para ello las inversiones deben se grandísimas, asimismo aunque se dice que la CFE tiene un plan, cuando lo ponen siempre lo ejecutan retrasado.

Finalmente en el caso de Lorean Energy y sus proyectos en energías renovables, siguen con el proyecto del Relleno Sanitario de Saltillo (extraen biogás para producir energía), hoy la fosa 1 y 2 prácticamente se extinguieron, mientras que la 3 y 4 son las que están muy ricas en metano, asimismo están por clausurarse la fosa 5 y 6 y con ello se obtendría más gas.

Se considera electricidad limpia aquélla producida a partir de fuentes que no emiten gases que favorecen el calentamiento global, como el CO2 o el metano, independientemente de si son renovables o no.

Dentro de las renovables se incluyen las fuentes hidráulica, geotérmica, eólica, fotovoltaica y la bioenergía. Las no renovables abarcan básicamente la nuclear y la cogeneración eficiente.

Temas


Economía
energías limpias

Localizaciones


México

Organizaciones


CFE

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha