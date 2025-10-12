No existe certidumbre plena para invertir en energías renovables: Lorean Energy Group

Para la inversión en energías renovables, el consejero de Lorean Energy Group, Juan Carlos López Villarreal, dejó claro que todavía no hay certidumbre plena para invertir, situación que aseguró se podrá conocer hasta que se haga la renegociación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y en ella se planteé el capítulo de energía para tener un impulso.

Asimismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) añadió que va retrasada en la capacidad de generación de energía, así como en la de transmisión y distribución, toda vez que la generación va muy atrasada contra la oferta, mientras se ha hecho muy poco en ampliar la capacidad de transmisión en alta tensión, así como en distribución en media ya baja, lo que afecta a parques industriales y la industria en general.

López Villarreal indicó que para ello las inversiones deben se grandísimas, asimismo aunque se dice que la CFE tiene un plan, cuando lo ponen siempre lo ejecutan retrasado.

Finalmente en el caso de Lorean Energy y sus proyectos en energías renovables, siguen con el proyecto del Relleno Sanitario de Saltillo (extraen biogás para producir energía), hoy la fosa 1 y 2 prácticamente se extinguieron, mientras que la 3 y 4 son las que están muy ricas en metano, asimismo están por clausurarse la fosa 5 y 6 y con ello se obtendría más gas.

Se considera electricidad limpia aquélla producida a partir de fuentes que no emiten gases que favorecen el calentamiento global, como el CO2 o el metano, independientemente de si son renovables o no.

Dentro de las renovables se incluyen las fuentes hidráulica, geotérmica, eólica, fotovoltaica y la bioenergía. Las no renovables abarcan básicamente la nuclear y la cogeneración eficiente.