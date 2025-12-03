No se pronostica una recesión pese a que la economía está estancada: Banamex

Dinero
/ 3 diciembre 2025
    No se pronostica una recesión pese a que la economía está estancada: Banamex
    Se estima que la inversión subirá, aunque de forma moderada, y que el consumo siga haciéndolo, mientras que las exportaciones no estén tan fuertes el próximo año. FOTO:

La expectativa de Banamex para el próximo año, es que la economía crezca 1.5 por ciento

Luego de que se diera a conocer que la economía en México solo crecerá apena un 0.2% en este año, Sergio Kurczyn, director de estudios económicos de Banamex, manifestó que al cierre del 2025 no se observa que vaya a haber una recesión.

“Está estancada la economía mexicana, habrá crecido 0.2% este año, pero la buena noticia, dentro de esta mala noticia, es que no vemos en el cuarto trimestre, que nos vayamos a ir hacia una recesión en México”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Bankaool agiliza sus operaciones en la Zona Euro y Asia en alianza con Maccorp

El economista destacó que debido a la reforma judicial; la presidencia de Estados Unidos que encabeza Donald Trump y su políticas arancelaria y migratoria; las alta tasas de interés y la necesidad de que ya hubiera una consolidación fiscal, no se estimaba que la economía fuera a crecer.

Y aunque dijo que de momento no se ve que vaya a haber una recesión, aseguró que el riesgo está ahí.

Explicó que mientras más cerca estás del 0.0%, es más fácil que vayas a una recesión, o “a lo mejor en ese margen subes a 0.5%”, dijo.

Por otro lado dijo que la buena noticia es que el pronóstico no indica que en el cuarto trimestre del año la economía vaya hacia abajo, sino que empiece a repuntar.

Nearshoring regresará a México

El economista de Banamex mencionó que aunque la incertidumbre arancelaria se mantendrá, México cuenta con ventajas frente a otros países a los que se les han subido de manera importante; y consideró que el momento del “nearshoring”, regresará con más fuerza a México.

En otros tema, indicó que por primera vez en 12 años, en el 2025 las remesas registrarán una caída, se estima que cierren el año en 62 mil millones de dólares contra los más de 64 mil millones del 2024.

Argumentó que de los riesgos que ven se encuentran, las finanzas públicas que, dijo, sí preocupan, lo mismo que la reforma judicial, la cual no gustó.

De igual forma, mencionó riesgos geopolíticos derivados de algunas medidas adoptadas por Estados Unidos.

Reconoció que algo relativamente positivo es que cambió la política de seguridad de México y ahora es más funcional para evitar intervenciones mayores de parte del vecino del norte.

Con información de El economista

Temas


Recesión
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Banamex

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Recordaron que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.

Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas.

Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular
Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora.

¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?
true

Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

true

Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
Las empresas ganadoras de las licitaciones avanzan en las demoliciones y adecuaciones iniciales del nuevo recinto ferial de Saltillo.

En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones