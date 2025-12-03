No se pronostica una recesión pese a que la economía está estancada: Banamex

Luego de que se diera a conocer que la economía en México solo crecerá apena un 0.2% en este año, Sergio Kurczyn, director de estudios económicos de Banamex, manifestó que al cierre del 2025 no se observa que vaya a haber una recesión.

“Está estancada la economía mexicana, habrá crecido 0.2% este año, pero la buena noticia, dentro de esta mala noticia, es que no vemos en el cuarto trimestre, que nos vayamos a ir hacia una recesión en México”, puntualizó.

El economista destacó que debido a la reforma judicial; la presidencia de Estados Unidos que encabeza Donald Trump y su políticas arancelaria y migratoria; las alta tasas de interés y la necesidad de que ya hubiera una consolidación fiscal, no se estimaba que la economía fuera a crecer.

Y aunque dijo que de momento no se ve que vaya a haber una recesión, aseguró que el riesgo está ahí.

Explicó que mientras más cerca estás del 0.0%, es más fácil que vayas a una recesión, o “a lo mejor en ese margen subes a 0.5%”, dijo.

Por otro lado dijo que la buena noticia es que el pronóstico no indica que en el cuarto trimestre del año la economía vaya hacia abajo, sino que empiece a repuntar.

Nearshoring regresará a México

El economista de Banamex mencionó que aunque la incertidumbre arancelaria se mantendrá, México cuenta con ventajas frente a otros países a los que se les han subido de manera importante; y consideró que el momento del “nearshoring”, regresará con más fuerza a México.

En otros tema, indicó que por primera vez en 12 años, en el 2025 las remesas registrarán una caída, se estima que cierren el año en 62 mil millones de dólares contra los más de 64 mil millones del 2024.

Argumentó que de los riesgos que ven se encuentran, las finanzas públicas que, dijo, sí preocupan, lo mismo que la reforma judicial, la cual no gustó.

De igual forma, mencionó riesgos geopolíticos derivados de algunas medidas adoptadas por Estados Unidos.

Reconoció que algo relativamente positivo es que cambió la política de seguridad de México y ahora es más funcional para evitar intervenciones mayores de parte del vecino del norte.

Con información de El economista