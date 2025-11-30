Nueva empresa producirá desde Ramos Arizpe pantallas para estadios de la NFL

/ 30 noviembre 2025
    Nueva empresa producirá desde Ramos Arizpe pantallas para estadios de la NFL
    Fue las condiciones del estado en materia de seguridad y disponibilidad de espacios, lo que llevó a tomar esta decisión a la fabricante. FOTO:

Se informó que la compañía se instalará en el 360 Industrial Park de esta ciudad

Desde Ramos Arizpe se producirán las pantallas que son utilizados en los estadios deportivos, como los de la NFL que son de futbol americano, sí como en los de beisbol y basquetbol en Estados Unidos.

De acuerdo a lo que se informó se trata de una empresa que se instalará en el 360 Industrial Park.

El director comercial de este parque, Manuel González Lomelí, indicó que concretaron dos nuevas inversiones americanas que estarán generando 500 nuevos empleos, una de ellas se dedica a la producción de pantallas para los estadios en Estados Unidos.

Las producen no solo para estadios deportivos, son también para la industria de la comida rápida, para señalamientos de carreteras e incluso son las pantallas que son muy utilizadas en ciudades como Nueva York o Las Vegas, por lo que tienen una tecnología más avanzada y capacidad para generar estas mega pantallas.

Esta empresa ya las produce en Estados Unidos, sin embargo, buscaban ser más competitivos y para ello voltearon a ver a México y después a Coahuila, en el caso del estado por el tema de seguridad, certidumbre jurídica y disponibilidad de espacios industriales, lo que finalmente los hizo tomar la decisión instalarse en el estado.

González Lomelí indicó que son inversiones que apenas se van a anunciar, aunque en el caso de la empresa que produce estas pantallas, ellos quieren estar iniciando producción para el mes de marzo del 2026.

Con estas nuevas inversiones comentó que el año cerró un poco mejor porque hubo un repunte y con ello se ve la luz al final del túnel, con ello, el 2024 no fue el mejor año, pero se trabajó duro para que llegarán más empresa, con ellas ya serán las plantas número 31 en el parque industrial.

Por otra parte, sobre el 360 Industrial Park Laguna, comentó que contará con 50 hectáreas y se ubicará en Matamoros, esperan iniciar la construcción a finales del próximo año, asimismo le apostaron a esa región porque hay mano de obra y se ubica en Coahuila.

Ramos Arizpe

