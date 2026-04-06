Oro se estabiliza ante incertidumbre geopolítica y riesgo inflacionario

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Dinero
/ 6 abril 2026
    Oro se estabiliza ante incertidumbre geopolítica y riesgo inflacionario
    El metal sigue siendo muy sensible a la evolución de la dinámica geopolítica en Oriente Medio, donde las esperanzas de una distensión podrían cambiar el estado de ánimo del mercado. ESPECIAL.

El precio del oro este 6 de abril de 2026 mostró un soporte entre 4 mil 520 dólares y 4 mil 690 por onza

Los precios del oro subieron ligeramente, encontrando un soporte a corto plazo gracias a un modesto retroceso del dólar estadounidense.

No obstante, los elevados precios del petróleo podrían seguir alimentando las presiones inflacionistas, lo que a su vez podría empujar a los principales bancos centrales hacia una postura de política monetaria menos acomodaticia.

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Un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinoxm señala que este contexto respalda el aumento de las rentabilidades de la deuda soberana global, elevando el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro y limitando su potencial alcista.

Además, la solidez de los recientes datos económicos de EU, especialmente en el mercado laboral, refuerza aún más las expectativas de una política monetaria cautelosa.

Esto reduce la probabilidad de recortes de tasas a corto plazo y añade un factor adicional de presión sobre la trayectoria del oro a medio plazo.

Paralelamente, el oro sigue encontrando apoyo en las estrategias de diversificación de los bancos centrales y en los persistentes riesgos geopolíticos a nivel mundial.

Aunque el banco central de Turquía ha reducido sus reservas de oro, la demanda del sector público en general se mantiene intacta, ya que otros bancos centrales siguen acumulando reservas, lo que proporciona un suelo a largo plazo para los precios.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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