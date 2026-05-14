Pagan impuestos solo 4 de cada 10 empresas en México: SHCP

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Pagan impuestos solo 4 de cada 10 empresas en México: SHCP
    La SHCP señaló que la proporción de incumplimiento es similar con personas físicas y personas físicas con actividades empresariales. UNSPLASH

Señala subsecretario que, mientras no crezca base de empresas que cumplen obligaciones, no se puede pensar en aumentar impuestos

De las 900 mil empresas que están constituidas actualmente en México, sólo unas 350 mil están pagando impuestos, es decir, el 39 por ciento, informó Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Quiere decir que tenemos todavía un rango importante de empresas que no pagan y que de alguna forma tenemos que invitarlos a que paguen, y hasta entonces no agotemos eso, no podemos pensar en una reforma de incremento de impuestos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destaca-ip-riesgo-en-geopolitica-ciberataques-e-inseguridad-en-mexico-MN20698631

“Es un compromiso, es una instrucción de la Presidenta y además es un compromiso de ella de que mientras no paguemos todos de forma equitativa y justa, no podemos subirle los impuestos a ese porcentaje que sí paga”, dijo Lerma Cotera en el último día de la Cátedra SHCP 2026 organizado por la Facultad de Economía de la UNAM.

El subsecretario de Ingresos de la SHCP indicó que una situación similar ocurre con las personas físicas y personas físicas con actividad empresarial que están bajo diferentes regímenes y no están contribuyendo.

“Poco a poco vamos avanzando en tener un marco jurídico mucho más robusto y que nos permita precisamente llegar a eso pero lo que queremos ver este año y el siguiente es cómo madura precisamente la reforma a Ley Aduanera y la reforma al Código Fiscal para evaluar otras alternativas y ahorita lo que vamos a seguir haciendo es agotando todo ese tipo de acciones y hasta entonces veremos otro tipo de alternativas”, expuso.

También dijo que antes de formular una reforma fiscal se agotarán las medidas que incrementen la recaudación de impuestos como hacer que paguen los que no pagan.

Este 2026, sin ninguna reforma fiscal, la SHCP prevé incrementar los ingresos del País en alrededor 500 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.4 por ciento del PIB, destacó.

“¿Se ha agotado el ISR y los diferentes mecanismos? Creo que no, todavía tenemos muchos esfuerzos qué hacer. Otra vez, la proporción de las 900 mil empresas registradas, menos del 40 por ciento son las que están pagando impuestos entonces estamos revisando de forma constante los procesos administrativos y también un tema relevante, el tema de renuncias recaudatorias que tenemos en los diferentes impuestos.

“IVA, ISR también es un tema de revisión constante, de ver cuáles de esos apoyos, incentivos o renuncias recaudatorias que tenemos actualmente en nuestro marco jurídico ya no tienen vigencia para ver si se modifican y poder nuevamente canalizarlas a las y los mexicanos que más lo necesitan o apoyar a las y los mexicanos que más lo necesitan”, indicó.

Lerma Cotera subrayó que todavía hay espacio en algunas medidas que se pueden modificar a través de acciones administrativas para incrementar la recaudación que permita seguir financiando el crecimiento del País.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
impuestos

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La traición como propuesta política

La traición como propuesta política
true

Rocha Moya cambió la paz por bienes mal habidos

true

POLITICÓN: Coahuila no es prioridad para Morena: A 24 días de la elección, Ariadna Montiel prioriza agenda en Chihuahua
La otra menor que viajaba en la carriola se encuentra hospitalizada.

Tren causa muerte de niña de tres años, en Saltillo
Cocineras y productores locales ofrecerán alimentos elaborados de manera artesanal durante los tres días del evento.

Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026

Saltillo Soccer jugará la Semifinal de Vuelta ante Charales de Chapala en el Estadio Olímpico, donde buscará avanzar a la Final de la Liga TDP MX.

Saltillo Soccer confirma el Estadio Olímpico para la Semifinal de Vuelta ante Chapala en Liga TDP MX

Irán habría restablecido el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho.

Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares
Una calle en el barrio de Satwa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una zona con una gran población de trabajadores migrantes.

Los países del Golfo detienen a ‘traidores’ chiíes en medio de la guerra con Irán