Pagan impuestos solo 4 de cada 10 empresas en México: SHCP

“Quiere decir que tenemos todavía un rango importante de empresas que no pagan y que de alguna forma tenemos que invitarlos a que paguen, y hasta entonces no agotemos eso, no podemos pensar en una reforma de incremento de impuestos.

De las 900 mil empresas que están constituidas actualmente en México, sólo unas 350 mil están pagando impuestos, es decir, el 39 por ciento, informó Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es un compromiso, es una instrucción de la Presidenta y además es un compromiso de ella de que mientras no paguemos todos de forma equitativa y justa, no podemos subirle los impuestos a ese porcentaje que sí paga”, dijo Lerma Cotera en el último día de la Cátedra SHCP 2026 organizado por la Facultad de Economía de la UNAM.

El subsecretario de Ingresos de la SHCP indicó que una situación similar ocurre con las personas físicas y personas físicas con actividad empresarial que están bajo diferentes regímenes y no están contribuyendo.

“Poco a poco vamos avanzando en tener un marco jurídico mucho más robusto y que nos permita precisamente llegar a eso pero lo que queremos ver este año y el siguiente es cómo madura precisamente la reforma a Ley Aduanera y la reforma al Código Fiscal para evaluar otras alternativas y ahorita lo que vamos a seguir haciendo es agotando todo ese tipo de acciones y hasta entonces veremos otro tipo de alternativas”, expuso.

También dijo que antes de formular una reforma fiscal se agotarán las medidas que incrementen la recaudación de impuestos como hacer que paguen los que no pagan.

Este 2026, sin ninguna reforma fiscal, la SHCP prevé incrementar los ingresos del País en alrededor 500 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.4 por ciento del PIB, destacó.

“¿Se ha agotado el ISR y los diferentes mecanismos? Creo que no, todavía tenemos muchos esfuerzos qué hacer. Otra vez, la proporción de las 900 mil empresas registradas, menos del 40 por ciento son las que están pagando impuestos entonces estamos revisando de forma constante los procesos administrativos y también un tema relevante, el tema de renuncias recaudatorias que tenemos en los diferentes impuestos.

“IVA, ISR también es un tema de revisión constante, de ver cuáles de esos apoyos, incentivos o renuncias recaudatorias que tenemos actualmente en nuestro marco jurídico ya no tienen vigencia para ver si se modifican y poder nuevamente canalizarlas a las y los mexicanos que más lo necesitan o apoyar a las y los mexicanos que más lo necesitan”, indicó.

Lerma Cotera subrayó que todavía hay espacio en algunas medidas que se pueden modificar a través de acciones administrativas para incrementar la recaudación que permita seguir financiando el crecimiento del País.