Pemex no ha podido aprovechar los aumentos en precios del petróleo por problemas estructurales

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Dinero
/ 15 abril 2026
    Pemex no ha podido aprovechar los aumentos en precios del petróleo por problemas estructurales
    ”Pemex lleva muchas décadas mal parado, no es un tema de cómo se estén dando las cosas en el exterior”, mencionó Banamex. VANGUARDIA
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Analistas de Banamex observaron que la falta de exportaciones de crudo y estar ‘mal parado’ por décadas ha complicado que la paraestatal aproveche el alza de precios por la guerra

Pemex no ha podido aprovechar los altos precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, debido a que está “mal parado” por una producción y exportación en declive, consideró la barra de analistas económicos de Banamex.

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, dijo que dado que Pemex ya exporta menos, al reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, el Gobierno pierde lo poco que le podría aportar por exportar crudo a mayores precios.

https://vanguardia.com.mx/dinero/recorte-al-gasto-podria-rebasar-los-200-mil-mdp-alerta-imef-JD20015941

En la balanza, dijo, arroja un déficit adicional de 22 mil millones de pesos para el Gobierno.

Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex, destacó que actualmente hubiera sido más rentable para Pemex exportar la mayor cantidad de crudo que echar andar sus refinerías.

”Yo creo que no ha sido lo más rentable y justo en este momento sería todavía más rentable exportar el mayor volumen posible (pero) es difícil hacerlo en lo inmediato.

En ese sentido, yo creo que no estuvo tan bien parado Pemex en este punto”, dijo.

”Pemex lleva muchas décadas mal parado, no es un tema de cómo se estén dando las cosas en el exterior; Pemex tiene otros problemas estructurales y lo que pasa con la guerra no termina de cambiar el panorama”, indicó Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex.

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