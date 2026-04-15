Pemex no ha podido aprovechar los aumentos en precios del petróleo por problemas estructurales

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, dijo que dado que Pemex ya exporta menos, al reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, el Gobierno pierde lo poco que le podría aportar por exportar crudo a mayores precios.

Pemex no ha podido aprovechar los altos precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, debido a que está “mal parado” por una producción y exportación en declive, consideró la barra de analistas económicos de Banamex .

En la balanza, dijo, arroja un déficit adicional de 22 mil millones de pesos para el Gobierno.

Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex, destacó que actualmente hubiera sido más rentable para Pemex exportar la mayor cantidad de crudo que echar andar sus refinerías.

”Yo creo que no ha sido lo más rentable y justo en este momento sería todavía más rentable exportar el mayor volumen posible (pero) es difícil hacerlo en lo inmediato.

En ese sentido, yo creo que no estuvo tan bien parado Pemex en este punto”, dijo.

”Pemex lleva muchas décadas mal parado, no es un tema de cómo se estén dando las cosas en el exterior; Pemex tiene otros problemas estructurales y lo que pasa con la guerra no termina de cambiar el panorama”, indicó Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex.