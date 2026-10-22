Peso registra el peor desempeño, mientras que el dólar alcanzó su mayor precio en casi 14 meses

CDMX.- El dólar alcanzó nuevas alturas por el limitado progreso de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la diferencia de tasas de interés, explicaron analistas.

Las sucursales de Banamex cerraron este miércoles vendiendo el dólar en 19.18 pesos, 30 centavos por arriba del martes, el precio más caro desde el 5 de septiembre de 2025.

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Al mayoreo, la paridad terminó sobre 18.70 unidades y significó una depreciación de 1.4% que colocó al peso como la moneda con peor desempeño de la jornada, de acuerdo con Bloomberg.

Por la oferta y la demanda, el dólar se ha disparado 1.77 pesos desde que comenzó septiembre.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, dijo que el peso fue afectado por el poco progreso en negociaciones del T-MEC y el fortalecimiento del dólar.

Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, el peso fue la divisa más depreciada en la sesión debido a que continúa el desmantelamiento de posiciones de carry trade, ante la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Estrategas de Banorte señalaron que las tasas de los bonos estadounidenses se incrementaron debido al riesgo de mayores hostilidades en Medio Oriente.

Informes de una posible evacuación de personal estadounidense en Arabia Saudita y un ataque a un campo petrolero impulsaron al Brent a los 110 dólares por barril, y reavivó los temores inflacionarios en EU, elevando las tasas, explicaron en Banorte.