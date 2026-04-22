Petróleo repunta ante incidentes en Ormuz y negociaciones estancadas

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Dinero
/ 22 abril 2026
    Petróleo repunta ante incidentes en Ormuz y negociaciones estancadas
    Los precios del petróleo subieron este miércoles, luego de que Irán afirmara haber incautado dos buques en el estrecho de Ormuz poco después de que el Presidente Donald Trump extendiera el alto el fuego. ESPECIAL.

Las amenazas al tráfico marítimo en esta vía y la falta de acuerdos reavivaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro

Los precios del petróleo repuntaron el miércoles, impulsados por la reacción de los mercados a los acontecimientos en Oriente Medio, cerrando con un alza de más de 3%

Fue hoy que se dio a conocer que el crudo Brent, de referencia internacional, subió 3.48% a 101.91 dólares por barril, mientras que los futuros del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaron 3.67% hasta los 92.96 dólares, según datos de CNBC.

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Por su parte un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, reveló que los informes sobre ataques a múltiples embarcaciones en via del estrecho del Ormuz pusieron de relieve la fragilidad de la situación y reforzaron los riesgos de una disrupción prolongada en los flujos energéticos.

Mientras la situación genera limitaciones en las exportaciones energéticas de Oriente Medio y mantiene ajustados los mercados físicos, los países dependientes de importaciones de la región pueden optar por diversificar sus fuentes de suministro.

En este contexto, economías asiáticas están recurriendo a países exportadores, incluidos algunos de América Latina, lo que podría impulsar sus exportaciones.

El reciente acercamiento entre Japón y México en materia de cooperación energética refleja una tendencia más amplia hacia la diversificación, que podría beneficiar a las economías latinoamericanas en el entorno actual.

Asimismo otros exportadores netos de crudo como Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina podrían encontrar oportunidades similares en el corto y mediano plazo.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo altamente sensible a los desarrollos geopolíticos y a las condiciones de seguridad marítima.

Asimismo nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones podrían sostener la presión alcista sobre los precios, mientras que un avance diplomático creíble y la reapertura del estrecho serían necesarios para aliviar de forma significativa las preocupaciones sobre el suministro y estabilizar el mercado.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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