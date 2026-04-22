Petróleo repunta ante incidentes en Ormuz y negociaciones estancadas

Los precios del petróleo repuntaron el miércoles, impulsados por la reacción de los mercados a los acontecimientos en Oriente Medio, cerrando con un alza de más de 3%

Fue hoy que se dio a conocer que el crudo Brent, de referencia internacional, subió 3.48% a 101.91 dólares por barril, mientras que los futuros del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaron 3.67% hasta los 92.96 dólares, según datos de CNBC.

TE PUEDE INTERESAR: El papa León XIV pide justicia y cerrar la brecha económica en su visita a Guinea Ecuatorial

Por su parte un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, reveló que los informes sobre ataques a múltiples embarcaciones en via del estrecho del Ormuz pusieron de relieve la fragilidad de la situación y reforzaron los riesgos de una disrupción prolongada en los flujos energéticos.

Mientras la situación genera limitaciones en las exportaciones energéticas de Oriente Medio y mantiene ajustados los mercados físicos, los países dependientes de importaciones de la región pueden optar por diversificar sus fuentes de suministro.

En este contexto, economías asiáticas están recurriendo a países exportadores, incluidos algunos de América Latina, lo que podría impulsar sus exportaciones.

El reciente acercamiento entre Japón y México en materia de cooperación energética refleja una tendencia más amplia hacia la diversificación, que podría beneficiar a las economías latinoamericanas en el entorno actual.

Asimismo otros exportadores netos de crudo como Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina podrían encontrar oportunidades similares en el corto y mediano plazo.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo altamente sensible a los desarrollos geopolíticos y a las condiciones de seguridad marítima.

Asimismo nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones podrían sostener la presión alcista sobre los precios, mientras que un avance diplomático creíble y la reapertura del estrecho serían necesarios para aliviar de forma significativa las preocupaciones sobre el suministro y estabilizar el mercado.