Petróleo repunta ante incidentes en Ormuz y negociaciones estancadas
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Las amenazas al tráfico marítimo en esta vía y la falta de acuerdos reavivaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro
Los precios del petróleo repuntaron el miércoles, impulsados por la reacción de los mercados a los acontecimientos en Oriente Medio, cerrando con un alza de más de 3%
Fue hoy que se dio a conocer que el crudo Brent, de referencia internacional, subió 3.48% a 101.91 dólares por barril, mientras que los futuros del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaron 3.67% hasta los 92.96 dólares, según datos de CNBC.
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Por su parte un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, reveló que los informes sobre ataques a múltiples embarcaciones en via del estrecho del Ormuz pusieron de relieve la fragilidad de la situación y reforzaron los riesgos de una disrupción prolongada en los flujos energéticos.
Mientras la situación genera limitaciones en las exportaciones energéticas de Oriente Medio y mantiene ajustados los mercados físicos, los países dependientes de importaciones de la región pueden optar por diversificar sus fuentes de suministro.
En este contexto, economías asiáticas están recurriendo a países exportadores, incluidos algunos de América Latina, lo que podría impulsar sus exportaciones.
El reciente acercamiento entre Japón y México en materia de cooperación energética refleja una tendencia más amplia hacia la diversificación, que podría beneficiar a las economías latinoamericanas en el entorno actual.
Asimismo otros exportadores netos de crudo como Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina podrían encontrar oportunidades similares en el corto y mediano plazo.
De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo altamente sensible a los desarrollos geopolíticos y a las condiciones de seguridad marítima.
Asimismo nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones podrían sostener la presión alcista sobre los precios, mientras que un avance diplomático creíble y la reapertura del estrecho serían necesarios para aliviar de forma significativa las preocupaciones sobre el suministro y estabilizar el mercado.