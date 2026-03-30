Piden en EU indagar importación de maquinaria pesada

MONTERREY.-El senador republicano Bernie Moreno solicitó a la administración de Donald Trump que investigue si las importaciones de maquinaria pesada para la construcción y agricultura afectan a la industria y a los trabajadores estadounidenses, y que se tomen medidas contra los fabricantes que, según él, han trasladado empleos a México.

El sitio cleveland.com detalló que el senador republicano se unió a la senadora demócrata Tammy Baldwin de Wisconsin para enviar una carta al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, solicitando una investigación, conforme a la Sección 232, sobre las importaciones de maquinaria pesada.

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Los senadores instaron a Lutnick a iniciar una investigación, conforme a la Sección 232, que abarque implementos agrícolas, maquinaria de construcción y minería, maquinaria forestal y maderera, maquinaria pesada y sus piezas y productos derivados.

Los senadores señalaron específicamente a John Deere, Case New Holland y Caterpillar, acusándolas de abandonar a los trabajadores y las comunidades estadounidenses que las construyeron, destacó cleveland.com.

“No se debería permitir que estas empresas eliminen empleos estadounidenses, paguen salarios de miseria a los trabajadores mexicanos y luego envíen productos de vuelta a Estados Unidos para obtener ganancias adicionales a costa de nuestras comunidades”, escribieron los senadores.

“Argumentan que la deslocalización es necesaria para seguir siendo competitivas, pero a la hora de pagar a los ejecutivos o accionistas, nunca les falta dinero”. Case New Holland, fundada en Racine, Wisconsin, en 1842, despidió a 220 trabajadores en la primavera de 2024 mientras trasladaba la producción a México, según la carta enviada el jueves.

La compañía también anunció en enero el cierre de su planta en Burlington, Iowa, donde aproximadamente 200 trabajadores sindicalizados han fabricado retroexcavadoras desde que se inventaron hace casi 70 años.

Según la carta, John Deere despidió a más de 3 mil 600 trabajadores sindicalizados tras trasladar la producción de acondicionadoras de césped, cabinas para tractores, minicargadoras y empacadoras de sus instalaciones en Iowa a México, y ahora está construyendo una nueva planta de 55 millones de dólares en México.

Caterpillar, que según los senadores cuenta con seis plantas de producción en México, “actualmente no tiene planes de repatriar la producción”.

Los senadores argumentaron que los aranceles por sí solos no serían suficientes sin modificaciones al T-MEC, que actualmente permite la importación de maquinaria pesada desde México libre de aranceles y sin ningún requisito de regla de origen.