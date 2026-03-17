Políticas internas han contenido impacto energético en México: Subgobernador de Banxico

Durante su participación en la XXI Semana de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% de la producción mundial de petróleo y gas natural, ha provocado un aumento en las cotizaciones internacionales de estos energéticos.

Ante el conflicto geopolítico actual, el subgobernador del Banco de México, José Gabriel Cuadra García , reconoció que las políticas domésticas sobre el precio de la gasolina han funcionado como un amortiguador frente a la volatilidad de los precios internacionales.

Agregó que si aumenta el precio del petróleo se presiona el precio de la gasolina y si aumenta el precio del gas natural se ve afectada la generación de electricidad porque es un insumo para la producción de electricidad.

Sin embargo, señaló que “por el momento, el traspaso de estas mayores referencias internacionales a los precios internos en México y a la inflación general podría estar contenido primordialmente por las políticas internas en cuanto al precio de la gasolina, que funcionan como un amortiguador de la volatilidad. Las autoridades han tendido a no trasladar al público la totalidad de los cambios significativos que se observan”.

“Ante los choques petroleros se suaviza digamos el impacto a través de ajustes en los impuestos especiales, por ejemplo, cuando fue la guerra en Ucrania aumentó el precio del petróleo a nivel mundial a niveles cercanos a l40 dólares por barril, pues en aquel entonces se implementaron estos ajustes para moderar el traspaso”, aseguró.

Sobre la renegociación del TMEC, Cuadra García manifestó optimismo. Explicó que ya iniciaron las pláticas formales con miras a la revisión que se llevará a cabo a mediados de este año. Recordó que el tratado se firmó en 2020 con un periodo de vigencia de 2020 a 2036.

Un resultado de la revisión indicó puede ser que se extienda la vigencia del tratado hasta 2042, pero si acuerdan no extenderlo, entonces habría revisiones anuales que agregarían cierta incertidumbre, sin embargo, México mantendría el acceso al mercado estadounidense.

Un tercer escenario sería la cancelación del TMEC, aunque consideró que es poco probable, dado que la relación bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó el año pasado los 800 mil millones de dólares, siendo México su principal socio comercial y proveedor de insumos y bienes. “Sería muy costoso para ambas partes”, añadió.